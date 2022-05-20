Сергій Костира – про діяльність свого благодійного фонду: Передали надважливу допомогу людям поблизу Бородянки та Макарова

20 мая 2022 15:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергій Костира – про діяльність свого благодійного фонду: Передали надважливу допомогу людям поблизу Бородянки та Макарова
Ведучий Сергій Костира
Пресслужба каналу СТБ

Ведучий на СТБ Сергій Костира та його благодійний фонд «Стоп-Злочин» у співпраці з іншими організаціями передали надважливу гуманітарну допомогу людям поблизу Бородянки та Макарова.

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Раніше в рамках свого фонду Сергій Костира допомагав українцям, які постраждали від насилля, некомпетентності судової системи, стали свідками злочину або жертвою. З початку війни та після служби в територіальній обороні Києва ведучий переформатував діяльність свого фонду, аби допомагати українським військовим, переселенцям та людям, що були в окупації російського загарбника.

Ми проїхалися населеними пунктами Бучанського району: село Загальці та Клавдієво-Тарасове. Там, де йшли запеклі бої на підступах до столиці, люди й досі живуть без комунікацій, світла та газу. Спільними зусиллями нам вдалось допомогти 200 родинам. І ця кількість зростатиме!

Сергій Костира передав надважливу гуманітарну допомогу людям поблизу Бородянки та Макарова / Пресслужба каналу СТБ

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Наша основна мета – захист Батьківщини та нашого народу. Те, що ми й робили протягом декількох років із допомогою проекту «Один за всіх» на СТБ. Завдяки нашим воїнам зараз ми маємо змогу працювати та дістатися до найвіддаленіших регіонів країни, що були в окупації ворога. Скільки ми будемо жити й кожне наше наступне покоління – ми всі будемо низько вклонятися нашим захисникам!

Ведучий Сергій Костира і психолог Андрій Жельветро / Пресслужба каналу СТБ

Нагадаємо,

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СТБ Україна війна Сергій Костира благодійний фонд Один за всіх

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