Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях

19 мая 2022 14:00 Туренко Андрей
Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях
Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях
пресс-служба Нового канала

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк разом з іншими популярними українськими зірками взяла участь у благодійному проекті «Діти — Дітям».

Читайте такжеЧим займаються коміки "Ліги сміху" під час війни
Зіркові гості, танці, співи, розваги, майстер-класи та подарунки — таке свято днями в Чернівцях організував благодійний проект «Діти — Дітям». Українські зірки, серед яких і ведуча Леся Нікітюк, завітали в гості до дітей-переселенців, які наразі мешкають у Чернівцях. Приблизно 1600 малюків змогли відволіктися від війни та провести щасливий і безтурботний день.

Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях / пресс-служба Нового канала

Читайте такжеДар’я Петрожицька вперше розповіла про свого хлопця, і як опинилася у Німеччині
Окрім Лесі участь в акції взяли співаки Позитив і Вадим Олійник, співачка MamaRika, хореографи Женя Кот і Юлія Сахневич, а також ведуча Лілія Ребрик. Місією «зіркового десанту» було подарувати кожному гостю усмішку. І з нею артисти впоралися на всі сто!

Це дуже важлива й добра ініціатива, головні герої якої – діти! У кожному місті ми запрошуємо місцеву малечу підтримати діток, які були вимушені залишити свої оселі або взагалі втратили домівки. Важливо нагадувати їм, що життя триває, що вони залишаються дітьми. Разом малювати мрії про майбутнє, - розповів один з ініціаторів акції Позитив. - Кожен івент – це маленьке свято: тепле спілкування з улюбленими зірками, танці, майстер-класи, ігрові зони, смаколики та подарунки. Головне – найсуворіший підхід до безпеки дітей, яких ми запрошуємо.

Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях / пресс-служба Нового канала

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини війна особисте життя зірок Новий канал Леся Нікітюк

Материалы по теме

Лілія Ребрик показала свою особливу вишиванку та поділилась її неймовірною історією
Новости

Лілія Ребрик показала свою особливу вишиванку та поділилась її неймовірною історією
Чим займаються коміки "Ліги сміху" під час війни
Новости

Чим займаються коміки "Ліги сміху" під час війни
Святкові вихідні у червні під час воєнного стану
Праздники

Святкові вихідні у червні під час воєнного стану
Дар’я Петрожицька вперше розповіла про свого хлопця, і як опинилася у Німеччині
Новости

Дар’я Петрожицька вперше розповіла про свого хлопця, і як опинилася у Німеччині
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію
Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну

Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну
Як безпечно користуватися смартфоном під час війни

Як безпечно користуватися смартфоном під час війни
Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Популярное видео

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022
Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)
Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022

Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022

Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK