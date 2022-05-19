Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях
19 мая 2022 14:00
Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях
пресс-служба Нового канала
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк разом з іншими популярними українськими зірками взяла участь у благодійному проекті «Діти — Дітям».
Леся Нікітюк, завітали в гості до дітей-переселенців, які наразі мешкають у Чернівцях. Приблизно 1600 малюків змогли відволіктися від війни та провести щасливий і безтурботний день.
Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях / пресс-служба Нового канала
Це дуже важлива й добра ініціатива, головні герої якої – діти! У кожному місті ми запрошуємо місцеву малечу підтримати діток, які були вимушені залишити свої оселі або взагалі втратили домівки. Важливо нагадувати їм, що життя триває, що вони залишаються дітьми. Разом малювати мрії про майбутнє, - розповів один з ініціаторів акції Позитив. - Кожен івент – це маленьке свято: тепле спілкування з улюбленими зірками, танці, майстер-класи, ігрові зони, смаколики та подарунки. Головне – найсуворіший підхід до безпеки дітей, яких ми запрошуємо.
Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях / пресс-служба Нового канала
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