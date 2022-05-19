Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк разом з іншими популярними українськими зірками взяла участь у благодійному проекті «Діти — Дітям».

Зіркові гості, танці, співи, розваги, майстер-класи та подарунки — таке свято днями в Чернівцях організував благодійний проект «Діти — Дітям». Українські зірки, серед яких і ведуча Леся Нікітюк , завітали в гості до дітей-переселенців, які наразі мешкають у Чернівцях. Приблизно 1600 малюків змогли відволіктися від війни та провести щасливий і безтурботний день.

Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях / пресс-служба Нового канала

Окрім Лесі участь в акції взяли співаки Позитив і Вадим Олійник, співачка MamaRika, хореографи Женя Кот і Юлія Сахневич, а також ведуча Лілія Ребрик. Місією «зіркового десанту» було подарувати кожному гостю усмішку. І з нею артисти впоралися на всі сто!

Це дуже важлива й добра ініціатива, головні герої якої – діти! У кожному місті ми запрошуємо місцеву малечу підтримати діток, які були вимушені залишити свої оселі або взагалі втратили домівки. Важливо нагадувати їм, що життя триває, що вони залишаються дітьми. Разом малювати мрії про майбутнє, - розповів один з ініціаторів акції Позитив. - Кожен івент – це маленьке свято: тепле спілкування з улюбленими зірками, танці, майстер-класи, ігрові зони, смаколики та подарунки. Головне – найсуворіший підхід до безпеки дітей, яких ми запрошуємо.

Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях / пресс-служба Нового канала

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