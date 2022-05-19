Чим займаються коміки "Ліги сміху" під час війни

19 мая 2022 13:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Чим займаються коміки
Чим займаються коміки "Ліги сміху" під час війни
Пресслужба каналу ТЕТ

З початком війни, коміки направили всі свої сили на допомогу Україні: кожен наближає нашу перемогу на своєму «фронті».

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Олександр Степаненко з команди «Відпочиваємо разом» розповів, що під час війни займається волонтерством і показав бронежилети, які відправить нашим захисникам.

А учасники команди «ОГО» покрили найрізноманітніші напрямки допомоги: коміки підключають інтернет в бомбосховищах, стоять на блокпостах, долучилися до ЗСУ, перевозять гуманітарні вантажі з Європи, готують їжу для наших захисників і переселенців, допомагають українцям шукати роботу за кордоном.

Чим займаються коміки "Ліги сміху" під час війни / Пресслужба каналу ТЕТ

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Комік та актор Кирило Ганін з команди «НІС» займається допомогою з оснащенням ТРО всім необхідним.

Харизматичні та відчайдушні коміки «Ліги сміху» наближають перемогу України щодня та закликають глядачів підтримувати український бойовий дух та дивитися улюблені виступи їхніх команд у програмі «Сміємось – отже не здаємось» щодня на телеканалі ТЕТ.

Чим займаються коміки "Ліги сміху" під час війни / Пресслужба каналу ТЕТ

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