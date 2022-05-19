Чим займаються коміки "Ліги сміху" під час війни
З початком війни, коміки направили всі свої сили на допомогу Україні: кожен наближає нашу перемогу на своєму «фронті».
А учасники команди «ОГО» покрили найрізноманітніші напрямки допомоги: коміки підключають інтернет в бомбосховищах, стоять на блокпостах, долучилися до ЗСУ, перевозять гуманітарні вантажі з Європи, готують їжу для наших захисників і переселенців, допомагають українцям шукати роботу за кордоном.
Харизматичні та відчайдушні коміки «Ліги сміху» наближають перемогу України щодня та закликають глядачів підтримувати український бойовий дух та дивитися улюблені виступи їхніх команд у програмі «Сміємось – отже не здаємось» щодня на телеканалі ТЕТ.
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