Ахтем Сеїтаблаєв розповів про несподіваний нічний дзвінок Азовця з позивним "Калина"

18 травня в Україні та усьому світі вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. До ефіру «Сніданку з 1+1» доєднався український актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв.

Ахтем Сеїтаблаєв розповів, як кримські татари переживають повномасштабне вторгнення в Україну в анексованому Криму. За словами режисера, у кримських татар немає сумнівів, що Крим повернеться під контроль України та додав: «…тому що ми завжди повертаємось. З кожним днем та кожною перемогою збільшується надія на те, що звільнення Криму і повернення його де-факто до складу України – це справа вже не довгих років, а навіть місяців».

Щороку, не дивлячись на заборону численних мітингів у Криму, кримські татари збираються, щоб вшанувати пам'ять жертв того страшного геноциду, який стався у 1944 році. Як говорить Сеїтаблаєв, 2022 рік не стане виключенням. Він тримає зв'язок зі своїми друзями та знайомими, які залишились в Криму, і вони, збираючись до декілька осіб планують долучитись до заходу.

Мої земляки планують збиратися по 3-5 людей, такою кількістю, аби не наражати себе на небезпеку, та вшановуватимуть пам'ять загиблих. І тим самим руйнувати цей російський наратив, що, мовляв, у Криму, в першу чергу, кримські татари раді присутності окупаційних військ, - прокоментував актор.

Актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв / instagram.com/seitablaiev

До початку повномасштабного вторгнення режисер закінчив роботу над фільмом «Мирний 21», який буде презентовано на цьогорічному Каннському кіноринку. Як розповів Сеїаблаєв, кінострічка розповідає про захист Луганського прикордонного загону. Цю історію він дізнався під час знайомства з Сергієм Дайнека, коли був ведучим циклу програм «Хоробрі серця» на телеканалі 1+1. На той час Сергій був командиром Луганського прикордонного загону.

Почувши цю історію від нього, його підлеглих, дружини та сина, я спочатку не повірив у це, думав, що подібне неможливо. Я не повірив, що такий рівень довіри одне до одного міг існувати тоді, у 2014 році… 85% особового складу Луганського прикордонного загону були місцевими мешканцями. І жодний не зрадив, - наголосив Сеїтаблаєв.

Режисер сподівається, що вже восени український глядач зможе побачити «Мирний 21» у кінотеатрах у вільній Україні. Наразі актор служить у батальйоні тероборони і щодня чує багато історій українських воїнів, які можуть стати сценаріям для майбутніх фільмів про війну в Україні. Одна з історій трапилася з ним особисто.

Одного разу вночі я побачив СМС у своєму телефоні, це було повідомлення від військового з позивним «Калина». Тоді я ще не знав на 100%, хто це такий, але позивний чув. Він питав, чи можна мені зателефонувати, я відповів «так». Дійсно, це був заступник командира полку «Азов», він сказав, що з ними разом знаходиться мій співвітчизник – лікар-студент, який зробив для військових вже близька 20 операцій на «Азовсталі». «Йому трохи ніяково, він попросив знайти ваш номер, скажіть, будь ласка, ви можете з ним поспілкуватись?», - запитав «Калина». Ми поговорили з хлопцем, його звати Асан. І потім я всю ніч не спав, тому що для мене це приклад справжнього командира, справжніх побратимів. Ми не знайомі, я не знаю, звідки він вночі дістав мій телефон. Але «Калина» зробив все для того, щоб його боєць та побратим знав: поруч є людина, якій важливий моральний стан бійця і зробить все для того, щоб його підтримати. Це для мене вражаюча історія справжнього побратимства та братерства, - зізнався Сеїтаблаєв.

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