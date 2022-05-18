Ахтем Сеїтаблаєв розповів про несподіваний нічний дзвінок Азовця з позивним "Калина"
18 травня в Україні та усьому світі вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. До ефіру «Сніданку з 1+1» доєднався український актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв.
Щороку, не дивлячись на заборону численних мітингів у Криму, кримські татари збираються, щоб вшанувати пам'ять жертв того страшного геноциду, який стався у 1944 році. Як говорить Сеїтаблаєв, 2022 рік не стане виключенням. Він тримає зв'язок зі своїми друзями та знайомими, які залишились в Криму, і вони, збираючись до декілька осіб планують долучитись до заходу.
Мої земляки планують збиратися по 3-5 людей, такою кількістю, аби не наражати себе на небезпеку, та вшановуватимуть пам'ять загиблих. І тим самим руйнувати цей російський наратив, що, мовляв, у Криму, в першу чергу, кримські татари раді присутності окупаційних військ, - прокоментував актор.
Почувши цю історію від нього, його підлеглих, дружини та сина, я спочатку не повірив у це, думав, що подібне неможливо. Я не повірив, що такий рівень довіри одне до одного міг існувати тоді, у 2014 році… 85% особового складу Луганського прикордонного загону були місцевими мешканцями. І жодний не зрадив, - наголосив Сеїтаблаєв.
Режисер сподівається, що вже восени український глядач зможе побачити «Мирний 21» у кінотеатрах у вільній Україні. Наразі актор служить у батальйоні тероборони і щодня чує багато історій українських воїнів, які можуть стати сценаріям для майбутніх фільмів про війну в Україні. Одна з історій трапилася з ним особисто.
Одного разу вночі я побачив СМС у своєму телефоні, це було повідомлення від військового з позивним «Калина». Тоді я ще не знав на 100%, хто це такий, але позивний чув. Він питав, чи можна мені зателефонувати, я відповів «так». Дійсно, це був заступник командира полку «Азов», він сказав, що з ними разом знаходиться мій співвітчизник – лікар-студент, який зробив для військових вже близька 20 операцій на «Азовсталі». «Йому трохи ніяково, він попросив знайти ваш номер, скажіть, будь ласка, ви можете з ним поспілкуватись?», - запитав «Калина». Ми поговорили з хлопцем, його звати Асан. І потім я всю ніч не спав, тому що для мене це приклад справжнього командира, справжніх побратимів. Ми не знайомі, я не знаю, звідки він вночі дістав мій телефон. Але «Калина» зробив все для того, щоб його боєць та побратим знав: поруч є людина, якій важливий моральний стан бійця і зробить все для того, щоб його підтримати. Це для мене вражаюча історія справжнього побратимства та братерства, - зізнався Сеїтаблаєв.
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