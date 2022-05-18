Тімур Мірошниченко розповів про наслідки візиту окупантів до помешкання його сестри

18 мая 2022 09:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Тімур Мірошниченко розповів про наслідки візиту окупантів до помешкання його сестри
Ведучий Тімур Мірошниченко
instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», розповів, що залишили по собі рашисти у будинку його сестри.

Читайте такжеСергій Притула ходив до психолога через війну: Я намагався собі дати ради сам – не вдавалося
Напередодні війни Тімур Мірошниченко повертався з робочої поїздки з Дніпра. За словами ведучого, він наче відчував, що треба їхати авто, а не літаком.

Просто бачили, як колони техніки йдуть на схід. І звісно відчуття тривоги було неймовірне. Ми приїхали додому десь о 2 ночі, за 2,5 години до початку війни. Я ліг спати, дружина о 5 прокинулася, поїхала на канал, телефонує мені і каже: «Не знаю, що робити, але нас бомблять від Луцька до Луганська, по всій території, всюди прилітають ракети». Я не міг повірити своїм вухам. Я визирнув у віконечко і почув вибухи, як всі сигналізації в машинах кричать. Ми так нашвидкуруч з малими зібрали якісь речі у тривожний чемоданчик. До цього нічого ми не складали, до останнього не хотіли вірити, що взагалі таке може бути, – сказав Тімур Мірошніченко журналістам каналу «Україна».

Тімур Мірошниченко з дружиною Інною / instagram.com/timur.miroshnychenko

Сестра ведучого жила у котеджному містечку неподалік Богданівки. Саме там базувалися окупанти.

У школі в них був шпиталь, школа знищена вщент. В подвір’ях вони ставили свої танки, БТР і все інше, щоб наші не могли їх там знищувати. Тепер розтрощене все там. Наша українська особливість, що ми надзвичайно швидко все приводимо до ладу. Звісно там не відбудовані будинки, школи, але порядок всюди просто неймовірний. Там майже 2 тижні люди були в окупації, тому що їхнє містечко з усіх сторін було перекрито технікою росіян. Староста їхнього селища в один момент сказав: «Давайте, за півгодини виїжджаємо, мабуть наш єдиний шанс». І всі, хто встиг, стрибнули в машини, лісами, полями, починали їхати навіть не в бік Києва, а в бік Чернігова спочатку, потім лісами виїжджали на підконтрольну нашим військовим територію. Але найголовніше, що всі виїхали, всі живі, – розповів Тімур.

Ведучий Тімур Мірошниченко / instagram.com/timur.miroshnychenko

За словами ведучого, будинок його сестри вцілів, але наслідки прибування у ньому росіян жахливі.

В усі подвір’я очевидно заїжджали танками, розбивали ворота, далі вже розбивали вікна і заходили. Там всередині все перевернуто до найдрібніших якихось коробочок. Тобто шукали заначки, золото якесь, мабуть. Перевернуто догори дригом абсолютно все, але це не найстрашніше. Найстрашніше те, що вони позалишали в туалетах – купи лайна, – розповів Мірошниченко журналістам каналу «Україна».

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини війна особисте життя зірок Тімур Мірошниченко

Материалы по теме

Учасниця Холостяк-11 Ліза Крутікова: Близько до нас – Ірпінь. Бачили все, що там горіло. І чули всі вибухи
Новости

Учасниця Холостяк-11 Ліза Крутікова: Близько до нас – Ірпінь. Бачили все, що там горіло. І чули всі вибухи
Анастасія Приходько про Світлану Лободу: Я б не прощала таких артистів
Новости

Анастасія Приходько про Світлану Лободу: Я б не прощала таких артистів
Як ти?: СТБ запускає новий відвертий Youtube-проєкт з Григорієм Решетником
Анонсы на ТВ

Як ти?: СТБ запускає новий відвертий Youtube-проєкт з Григорієм Решетником
Сергій Притула ходив до психолога через війну: Я намагався собі дати ради сам – не вдавалося
Новости

Сергій Притула ходив до психолога через війну: Я намагався собі дати ради сам – не вдавалося
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію
Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну

Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну
Як безпечно користуватися смартфоном під час війни

Як безпечно користуватися смартфоном під час війни
Що робити, якщо не встигаєте повернутися додому до комендантської години?

Що робити, якщо не встигаєте повернутися додому до комендантської години?

Популярное видео

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022
Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022

Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)
Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022

Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK