Тімур Мірошниченко розповів про наслідки візиту окупантів до помешкання його сестри Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

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Тімур Мірошниченко в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», розповів, що залишили по собі рашисти у будинку його сестри.