Тімур Мірошниченко розповів про наслідки візиту окупантів до помешкання його сестри
Тімур Мірошниченко в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», розповів, що залишили по собі рашисти у будинку його сестри.
Просто бачили, як колони техніки йдуть на схід. І звісно відчуття тривоги було неймовірне. Ми приїхали додому десь о 2 ночі, за 2,5 години до початку війни. Я ліг спати, дружина о 5 прокинулася, поїхала на канал, телефонує мені і каже: «Не знаю, що робити, але нас бомблять від Луцька до Луганська, по всій території, всюди прилітають ракети». Я не міг повірити своїм вухам. Я визирнув у віконечко і почув вибухи, як всі сигналізації в машинах кричать. Ми так нашвидкуруч з малими зібрали якісь речі у тривожний чемоданчик. До цього нічого ми не складали, до останнього не хотіли вірити, що взагалі таке може бути, – сказав Тімур Мірошніченко журналістам каналу «Україна».
Сестра ведучого жила у котеджному містечку неподалік Богданівки. Саме там базувалися окупанти.
У школі в них був шпиталь, школа знищена вщент. В подвір’ях вони ставили свої танки, БТР і все інше, щоб наші не могли їх там знищувати. Тепер розтрощене все там. Наша українська особливість, що ми надзвичайно швидко все приводимо до ладу. Звісно там не відбудовані будинки, школи, але порядок всюди просто неймовірний. Там майже 2 тижні люди були в окупації, тому що їхнє містечко з усіх сторін було перекрито технікою росіян. Староста їхнього селища в один момент сказав: «Давайте, за півгодини виїжджаємо, мабуть наш єдиний шанс». І всі, хто встиг, стрибнули в машини, лісами, полями, починали їхати навіть не в бік Києва, а в бік Чернігова спочатку, потім лісами виїжджали на підконтрольну нашим військовим територію. Але найголовніше, що всі виїхали, всі живі, – розповів Тімур.
За словами ведучого, будинок його сестри вцілів, але наслідки прибування у ньому росіян жахливі.
В усі подвір’я очевидно заїжджали танками, розбивали ворота, далі вже розбивали вікна і заходили. Там всередині все перевернуто до найдрібніших якихось коробочок. Тобто шукали заначки, золото якесь, мабуть. Перевернуто догори дригом абсолютно все, але це не найстрашніше. Найстрашніше те, що вони позалишали в туалетах – купи лайна, – розповів Мірошниченко журналістам каналу «Україна».
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