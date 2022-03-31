Ахтем Сеітаблаєв розповів про загиблого під Ірпенем Пашу Лі

Актор Ахтем Сеітаблаєв зізнався, що часто його фільми стають пророчими

Актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв з перших днів війни проходить службу у теробороні. Режисер розповів, що разом з ним боронять Україну чимало його друзів та знайомих, серед яких віце-спікери Верховної Ради, міністри, артисти та багато інших.

Вони так само стоять на блок-постах, і не заради піару, я особисто перевіряв, - ділиться Сеітаблаєв з журналістами каналу «Україна» і додає. - Я був переконаний, що і Андрій Хливнюк, Іван Леньо, Олег Сенцов та інші мої друзі актори і не тільки, осторонь не залишаться, і так воно і сталося.

Смерть колеги та близького друга, актора Паші Лі, стала для Ахтема Сеітаблаєва шоком. Режисер не повірив навіть спочатку у трагедію.

Я не був шокований, що він став до лав захисників, ми з ним розмовляли за декілька годин до його загибелі. Ми підтримували зв’язок весь час. Ми були друзями, грали у спільних виставах. Він знявся у моїй останній картині «Мирний-21», грав одну з головних ролей. Те, що він загинув, у це я не повірив, навіть, коли стояв біля його труни не міг повірити, адже він був неймовірно світлою людиною, - говорить режисер.

За словами Сеітаблаєва, у його кіно є певна метафізика, адже більшу частину картини «Мирний-21» знімали у військовій частині міста Васильків, яку зараз знищено. Персонаж Паші Лі у картині – це майже він сам.

Його герой проговорює свою біографію на допиті і розповідає, що батько його кореєць, мати – із Західної України, а сам він гуцул, який народився у Євпаторії, чим збиває з пантелику тих, хто його допитує. Це власне біографія Паші. Ми тоді довго думали, який має бути позивний у його персонажа. Паша добре знався на єгиптології, ми хотіли щось пов’язане з символом воїна світла, тож прийшли до Осіріса. Напередодні прощання с Пашею, мені прийшло повідомлення, що прощання відбудеться саме у похоронному домі «Осіріс». Я подумав, що, коли зустріну його там, то дам йому в око, адже на якусь хвилину я подумав, що він нас «розводить», хоча Паша б так жорстко би не вчинив з нами. Він був надзвичайним артистом, актором, співаком і світлою людиною, - розповів Сеітаблаєв.

Актор Ахтем Сеітаблаєв та Паша Лі / instagram.com/pashaleeofficial

Ахтем зазначив, що його фільми часто є пророчими.

Хоч не знімай! Зняв «Хайтарму» - почалася окупація Криму, «Мирний-1» – та сам військова частина, «Осіріс». Прем’єра повинна була відбутися у квітні цього року. Ми з командою, з якою знімали стрічку, обговорюємо, наскільки все, що знімали, перегукується із сучасністю, - поділився режисер.

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