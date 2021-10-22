Ахтем Сеитаблаев во второй раз развелся: Закончились чувства Александр Кива

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Ахтем Сеитаблаев во второй раз развелся пресс-служба

Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев в программе «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина» по будням, рассказал, почему развелся с супругой Иванной Дюдюрой после 10 лет брака.