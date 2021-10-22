Ахтем Сеитаблаев во второй раз развелся: Закончились чувства

22 октября 2021 10:46 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Ахтем Сеитаблаев во второй раз развелся: Закончились чувства
Ахтем Сеитаблаев во второй раз развелся
пресс-служба

Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев в программе «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина» по будням, рассказал, почему развелся с супругой Иванной Дюдюрой после 10 лет брака.

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Ахтем Сеитаблаев впервые заявил, что они с продюсером Иванной Дядюрой больше не вместе.

Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, к тому, что заканчиваются чувства...Я надеюсь, мы останемся хорошими друзьями. И так же будем держать в поле зрения друг друга и при необходимости помогать. Мы с Иванной действительно сделали многое, начиная с телевизионных фильмов, заканчивая «Хайтарма» и «Киборги». Сотрудничество тоже добавило, скажем, к кейсу своих рычагов, - поделился на телеканале «Украина» режиссер.

Пара была вместе почти 10 лет и имеет общую дочь Софие. Эксклюзивное интервью Ахтема в свежей «Каві з перцем» в «Зірковому шляху» уже скоро.

Смотрите «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».

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