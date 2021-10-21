Анастасия Приходько крестила сына Луку – фото

21 октября 2021 22:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анастасия Приходько крестила сына Луку – фото
Певица Анастасия Приходько с мужем
instagram.com/prykhodko_official

В жизни Анастасии Приходько и ее мужа Александра произошло очередное радостное и очень трогательное событие – крещение сына.

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Сегодня, 21 октября, Анастасия Приходько крестила своего младшего ребенка – 6-месячного Луку. Трогательным кадром с таинства крещения певица поделилась со своими подписчиками в Инстаграм.

В кадре запечатлен маленький сын артистки на руках у своей крестной мамы Марии, рядом с ними – крестный отец малыша.

Крещение сына Анастасии Приходько / instagram.com/prykhodko_official

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В семье Анастасии и Александра подрастает еще двое детей – 11-летняя дочь Нана от предыдущих отношений Приходько, и первый общий сын – 6-летний Гордей.

Ранее в своих публикациях артистка рассказывала, что Лука – любимчик. Певица призналась, что так, как она ведет себя с сыном, – не вела ни с одним из старших детей. 

Луке всего пол-года, но он уже мой любимчик, мазунчик, счастливчик и в общем вытянул золотой билет! Так, как я ношусь с ним, я не носилась ни с одним ребёнком. Честно! Я с ним и сплю, и ем, и работаю, и вообще все делаю то, что не делала с другими, помню, когда шла с коляской с Наной, мне аж стыдно было, Боже, я иду с коляской...все на меня смотрят…Ну, молодая я была. По другому воспринимала материнство. Гордею чуть больше повезло, я с ним проводила много времени, но, всё равно не так, как надо: концерты, гастроли, разъезды. А вот с Лукой я прям везде с ним)) В общем ему повезло на все 100% и он уже мной руководит, и я никак ему в этом не перечу, а молча склоняю голову и говорю «да мой царь, что Вы желаете?» Но, это пока конечно, воспитание будет такое же, как и у всех.

Анастасия Приходько со старшими детьми / instagram.com/prykhodko_official

Напомним,

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