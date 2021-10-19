Анастасия Приходько умилила публику редкими фото с мужем
Певица Анастасия Приходько показала свою семейную идиллию.
Сейчас же артистка решила сделать исключение. В своем Инстаграм Анастасия Приходько опубликовала несколько кадров с красивой семейной фотосессии.
В качестве локации для сьемки супруги выбрали одну из центральных улиц Киева. В кадре любимый певицы стоит позади нее и нежно обнимает.
Моя опора, мой ангел-хранитель! Всегда и во всем моя поддержка. Во всех моих идеях фикс, когда я с горящими глазами бегу «поперед батька сами знаете куда», я знаю, что когда я обернусь, ты всегда будешь бежать со мной со словами «что на этот раз?» Но, будешь рядом! - пишет Анастасия. - Люблю тебя, Саша! И эти редкие фото, сделанные тайком на телефон, где тебя почти не видно, все равно мне очень нравятся.
Напомним,