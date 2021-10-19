Анастасия Приходько умилила публику редкими фото с мужем

19 октября 2021 19:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анастасия Приходько умилила публику редкими фото с мужем
Певица Анастасия Приходько
instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько показала свою семейную идиллию.

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Певица Анастасия Приходько счастлива в браке уже 8 лет, однако в соцсетях знаменитости редко можно увидеть ее совместные кадры с мужем Александром.

Сейчас же артистка решила сделать исключение. В своем Инстаграм Анастасия Приходько опубликовала несколько кадров с красивой семейной фотосессии.

В качестве локации для сьемки супруги выбрали одну из центральных улиц Киева. В кадре любимый певицы стоит позади нее и нежно обнимает.

Анастасия Приходько с мужем / instagram.com/prykhodko_official

Моя опора, мой ангел-хранитель! Всегда и во всем моя поддержка. Во всех моих идеях фикс, когда я с горящими глазами бегу «поперед батька сами знаете куда», я знаю, что когда я обернусь, ты всегда будешь бежать со мной со словами «что на этот раз?» Но, будешь рядом! - пишет Анастасия. - Люблю тебя, Саша! И эти редкие фото, сделанные тайком на телефон, где тебя почти не видно, все равно мне очень нравятся.

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Подписчики Приходько обрадовались такому неожиданному снимку, многие отметили, что впервые увидели мужа певицы: «Гарна пара, щастя Вам безмежного», «Это мужчину вижу впервые», «Ви неймовірно красива», «Чудесные. Счастья вам навсегда».

Анастасия Приходько с мужем / instagram.com/prykhodko_official

Напомним,

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