МАСКА 2 сезон: канал Украина знакомит с лирическим одиночкой Мухомором

18 октября 2021 11:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: канал Украина знакомит с лирическим одиночкой Мухомором
МАСКА 2 сезон
пресс-служба Нового канала

Уже в субботу, 23 октября, в 21:00 канал «Украина» покажет премьерный выпуск второго сезона грандиозного шоу «МАСКА».

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А тем временем художники по костюмам проекта «МАСКА» продолжают знакомить зрителей с новыми героями, которые уже совсем скоро покорят украинцев и станут главными темами для обсуждений – кто же находится под загадочной маской. 

Сегодня зрителей знакомят с лирическим одиночкой Мухомором. Художница по костюмам шоу-детектива «МАСКА» Леся Патока признается, над костюмом этого персонажа они с мастерами работали достаточно долго. А все ради того, чтобы воплотить новую интереснейшую идею – нарисованный герой из комиксов.

Наш Мухомор выглядит как нарисованный – создан так, что все черты и контуры выделены черной жирной линией, как будто прочерчены маркером. Этого эффекта мы достигли благодаря обшивке огромным количеством лент различной толщины. Если посчитать, то потратили на это более 60 метров материала, – комментирует Леся Патока. – А еще могу сказать, что это наиболее текстурный герой, потому что, создавая маску, мы использовали просто невероятное количество разнообразных материалов, около 12 видов текстур: плюш, искусственный мех, шелк, тафта и другие.

Лирический Мухомор / пресс-служба канала Украина

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Однако украсил костюм не только удачный микс тканей. Для объемности и яркости художница по костюмам решила сделать Мухомору «эффект бородавок», а для этого они с мастерами подобрали 10 видов жемчуга разных размеров и украсили ими костюм. Но и на этом дизайнер не остановилась и решила подарить герою одну уникальность:

Это единственный герой, который имеет группу поддержки на сцене – это его дети, которые «растут» у него на жабо, – поделилась художница по костюмам шоу «МАСКА».

Кроме того, художница рассказала о впечатляющих габаритах нового героя. По словам Леси Патоки, рост Мухомора достигает 2,4 метра, а еще участник имеет самые длинные руки на проекте – пальцы доходят до уровня колен.

Напомним, 

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