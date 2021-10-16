Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Бабайки и Мотанки
16 октября на телеканале 1+1 в эфир вышел 5 выпуск грандиозного шоу Маскарад 2 сезон. Кто скрывался за образами Бабайки и Мотанки в шоу Маскарад-2 – читайте в нашем материале.
Какая из судейских команд за 8 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.
Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Инопланетянин, Бабайка, Щелкунчик, Нептун и Мотанка.
Каких двух супергероев открыть – решала звездная команда, победившая в липсинк-баттл. Сегодня это была команда Юрия Ткача. Именно они решили, что сегодня, в конце 5 выпуска шоу Маскарад 2 сезон, рассекретить нужно Бабайку и Мотанку.
Под образом Бабайки скрывался Фагот. Команда Ткача угадала.
Под образом Мотанки скрывалась Валентина Хамайко. Команда Ткача угадала.