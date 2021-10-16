Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Бабайки и Мотанки

16 октября 2021 22:06 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Бабайки и Мотанки
Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Бабайки и Мотанки
пресс-служба

16 октября на телеканале 1+1 в эфир вышел 5 выпуск грандиозного шоу Маскарад 2 сезон. Кто скрывался за образами Бабайки и Мотанки в шоу Маскарад-2 – читайте в нашем материале.

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Зрителей шоу Маскарад 2 сезон ждет яркая борьба звездных команд за победу, а также незабываемые выступления любимых персонажей. За образами скрываются самые популярные и самые обсуждаемые публичные персоны. Каждый эпизод пять супергероев будут выходить на сцену и демонстрировать свои таланты – вокальные, танцевальные, а также поражать умениями в оригинальном жанре.

Какая из судейских команд за 8 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Инопланетянин, Бабайка, Щелкунчик, Нептун и Мотанка.

Каких двух супергероев открыть – решала звездная команда, победившая в липсинк-баттл. Сегодня это была команда Юрия Ткача. Именно они решили, что сегодня, в конце 5 выпуска шоу Маскарад 2 сезон, рассекретить нужно Бабайку и Мотанку.

Под образом Бабайки скрывался Фагот. Команда Ткача угадала.

Под образом Мотанки скрывалась Валентина Хамайко. Команда Ткача угадала.

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