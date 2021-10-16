Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021
15 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 5 выпуске - читайте в нашем материале.
И так, в 5 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 15.10.2021 проект покинул Александр Борзенко. Причиной тому стал ультиматум, который поставил мужчина.
Александр потребовал, чтобы ему отдали мобильный телефон, иначе он покинет проект. Злате Огневич стало обидно до слез, что участник вот так просто отказывается от нее. Однако Холостячка никогда бы не попросила его пожертвовать работой ради нее. Поэтому отпустила Сашу домой.
Напомним,