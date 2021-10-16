Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021

16 октября 2021 00:22 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021
Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021
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15 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 5 выпуске - читайте в нашем материале.

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С каждой новой неделей Злате Огневич все тяжелее прощаться с участниками. Каждый мужчина старается открыться Холостячке, удивить ее, завоевать внимание, а в конечном итоге – сердце. Однако на этой неделе ее ждало разочарование.

И так, в 5 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 15.10.2021 проект покинул Александр Борзенко. Причиной тому стал ультиматум, который поставил мужчина.

Александр потребовал, чтобы ему отдали мобильный телефон, иначе он покинет проект. Злате Огневич стало обидно до слез, что участник вот так просто отказывается от нее. Однако Холостячка никогда бы не попросила его пожертвовать работой ради нее. Поэтому отпустила Сашу домой.

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021 / пресс-служба

Напомним,

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