Надя Дорофеева перестала скрывать шрам на груди и впервые рассказала о пережитой операции – фото

13 октября 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Надя Дорофеева перестала скрывать шрам на груди и впервые рассказала о пережитой операции – фото
Певица Надя Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева впервые рассказала, что у нее на груди есть шрам после операции по удалению опухоли.

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13 октября ежегодно отмечается - День без бюстгальтера. По этому поводу Надя Дорофеева затронула очень важную тему для всех женщин. Певица призвала своих подписчиц не игнорировать плановые осмотры у маммолога.

На своей странице в Инстаграм Надя впервые опубликовала фото, на котором можно увидеть шрам на груди. В подписи к снимку артистка рассказала, что 4 года назад пережила операцию по удалению фиброаденомы – доброкачественной опухоли молочной железы.

Надя Дорофеева показала шрам на груди / instagram.com/nadyadorofeeva

Все эти года Дорофеева всячески скрывала шрам – то под одеждой, то тональным кремом его замазывала. И лишь совсем недавно Надя приняла себя и полюбила.

Сегодня всемирный день без бюстгальтера – название забавное, но его суть очень важная! Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами…и только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает мне о том, что 4 года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по её удалению. Фиброаденома – это наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе. Она возникает по разным причинам – чтобы это отследить и остановить, важно обратиться к специалисту! Регулярные чек-апы суперважны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему! На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю!

Напомним,

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