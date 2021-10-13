Эксы 3 сезон 5 выпуск: кто покинул шоу 12.10.2021

Эксы-3: кто покинул шоу в 5 выпуске от 12.10.2021

12 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск реалити Эксы-3. Кто покинул проект в 5 выпуске 3 сезона шоу Эксы от 12.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Пятый выпуск реалити «Эксы-3» , которое показывает Новый канал, был откровенным и горячим.

Секс и страхи вокруг него – тема новой недели проекта, – говорит ведущий Александр Педан. – Интим – неотъемлемая и важная составляющая любых отношений. Вопрос интимного характера были у всех участников. У кого-то они стояли острее, у кого – менее критично. Мы узнали, какие у каждого есть претензии сексуального характера. Определили доминантов в парах и устроили соответствующее испытание. И изюминка выпуска – эротическая фотосессия участников.

По результатам недели, в номинацию попали Аня и Август, и Маша и Денис. Обе пары показали сомнительный результат: одно испытание провалено полностью, нервные срывы, слезы. Путем голосования пар и ведущих проект покинули Маша и Денис. И было это единогласно!

Маша с начала реалити постоянно требовала от Дениса то, что ей нужно. Просто совершенно разными способами, – заключает ведущая Наталья Ежова. – Сначала была, как руководитель, потом – как ребенок. В течение пяти недель я не заметила в этой паре никаких тенденций к изменениям. Александр Педан тоже признался, что чувствовал, как проживает «день сурка».

Сейчас пара вместе. Эксклюзивно Новому каналу участница призналась, что первое время после проекта все было спокойно и гладко. Но недолго...

На второй день после вылета я подписала все бумаги о закрытии бизнеса, где мы с Денисом были связаны, – делится Маша. – Работать вместе – это ошибка, которую мы больше не повторим. Дальше были на фрилансе, отдельно друг от друга. Первый месяц жили комфортно, а сейчас все опять плохо. Наверное, даже хуже, чем до проекта. Мы расходимся фактически каждую неделю, со скандалами и криками. Вроде миримся, становится хорошо, но потом все повторяется. Живем вместе в моей квартире на Подоле, как и жили. Планируем переезжать в Таиланд на постоянное место жительства. Надеемся, что может сработать теория: «там у нас все началось, значит, там и решатся нынешние проблемы». Возможно, та атмосфера, та страна влияет на нас по-особенному.

Напомним,