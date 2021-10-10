Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск от 12.10.2021
10 октября 2021 08:00
Юлия Туренко
Эксы-3: смотреть онлайн 5 выпуск от 12.10.2021
пресс-служба
12 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск проекта Эксы-3. 5 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 5 выпуске проекта Эксы-3
: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В пятом выпуске проекта участники будут говорить о пикантном, рассказывать сокровенное и часто краснеть. Эпизод посвящен сексу. Кстати, именно поэтому его покажут не в 19:00, как обычно, а в 23:00. Будет кровать, будет эротическая фотосессия, будет разбор интимных полетов. По результатам недели, одна пара покинет проект. Кто это будет?
5 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 12 октября в 23:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.