Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск от 12.10.2021

10 октября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск от 12.10.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 5 выпуск от 12.10.2021
пресс-служба

12 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск проекта Эксы-3. 5 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 5 выпуске проекта Эксы-3: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В пятом выпуске проекта участники будут говорить о пикантном, рассказывать сокровенное и часто краснеть. Эпизод посвящен сексу. Кстати, именно поэтому его покажут не в 19:00, как обычно, а в 23:00. Будет кровать, будет эротическая фотосессия, будет разбор интимных полетов. По результатам недели, одна пара покинет проект. Кто это будет?

5 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 12 октября в 23:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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