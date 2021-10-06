Эксы 3 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу

5 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск реалити Эксы-3. Кто покинул проект в 4 выпуске 3 сезона шоу Эксы от 05.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Несбывшиеся надежды и ожидания – тема четвертого эпизода реалити Нового канала «Эксы-3» . Участники делились собственными желаниями и просьбами друг к другу и проходили испытания, чтобы найти общие точки соприкосновения и компромиссы.

Первое задание мы подготовили для девушек. Оно, конечно, было «с подковыркой», – рассказывает Александр Педан. – Устроили участникам сюрприз на лужайке у дома, а затем попросили выбрать самый удачный лук и навести марафет. Девушки надеялись на свидание, а попали на ферму в грязь. Там делились секретами и ожиданиями.

Лучшими в первом задании стали Илья и Алена. Чего не скажешь о втором испытания на скалодроме, которое проходил Илья. Парню с его ожиданиями, каждое из которых приравняли к 3-килограммовому мешочку, нужно было взобраться на вершину стены.

Илья со своими требованиями не смог долезть и до середины пути, – говорит со слезами на глазах Алена. – А я от него почти ничего не требую и не жду, потому что принимаю таким, какой он есть. Просто хочу доверять своему мужчине, а не проверять его сообщения. Не собираюсь отговаривать его от секса втроем или что-то вроде этого, а хочу, чтобы у него самого исчезло это желание. Многое из того, чего он хочет, для меня – табу. До него это не доходит.

По результатам недели, именно эта пара покинула проект. Пользователи в соцсетях, кстати, говорят, что они вообще пришли на «Эксы» ради пиара. К сожалению, в этом ни один из них так и не признался...

По сути, Илья и Алена пришли на проект с самой большой проблемой. С тем, что Илья скрывает под модным красивым словом «полигамность», – говорит ведущий реалити. – Строить отношения исключительно на прощении Алены – это нечестно. Поэтому и я, и Наталья проголосовали против этой пары.

Четвертый выпуск реалити «Эксы» смотрите на сайте и на YouTube Нового канала! А свежие эпизоды включайте каждый вторник в эфире телеканала. Отметим, что пятый выпуск проекта, 12 октября, выйдет не в 19:00, а в 23:00, поскольку обещает быть супержарким!

Напомним,