Анастасия Оруджова обнажила грудь в новой фотосессии: фото вызвало в Сети шквал эмоций

6 октября 2021 19:12 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анастасия Оруджова обнажила грудь в новой фотосессии: фото вызвало в Сети шквал эмоций
Актриса Анастасия Оруджова
instagram.com/orudjova_nastya

Звезда «Женского Квартала» Анастасия Оруджова удивила поклонников неожиданной фотосессией.

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Подписчики актрисы Анастасии Оруджовой привыкли видеть на ее странице в соцсети довольно сдержанные посты и жизненные фотографии, которыми она их сопровождает.

Однако в этот раз артистка превзошла все ожидания публики. В частности, в своем Инстаграм Анастасия поделилась бекстейджем с фотосессии для промо нового сезона «Женского Квартала».

Похоже, что новый сезон юмористического проекта будет очень жарким. Тому предшествует очень откровенная фотосессия его участниц. Для съемки промо Оруджова полностью обнажилась. В кадре девушка сидит на стуле, прикрыв свою талию полотенцем, а грудь – руками.

Совсем скоро НОВЫЙ СЕЗОН ЖЕНСКОГО КВАРТАЛА. Будет горячо. Как минимум, у меня там сгибались оба колена, я считаю, это секси, - подписала видео Анастасия.

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Реакция подписчиков Оруджовой на ее откровенную фотосессию последовала молниеносно: «Ох и секси», «Огонь! Жги, детка!», «Детка, ты просто космос», «Ну и красота, что еще сказать», «oxxx sexy Lady».

Напомним, 

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