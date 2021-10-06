Анастасия Оруджова обнажила грудь в новой фотосессии: фото вызвало в Сети шквал эмоций
Звезда «Женского Квартала» Анастасия Оруджова удивила поклонников неожиданной фотосессией.
Однако в этот раз артистка превзошла все ожидания публики. В частности, в своем Инстаграм Анастасия поделилась бекстейджем с фотосессии для промо нового сезона «Женского Квартала».
Похоже, что новый сезон юмористического проекта будет очень жарким. Тому предшествует очень откровенная фотосессия его участниц. Для съемки промо Оруджова полностью обнажилась. В кадре девушка сидит на стуле, прикрыв свою талию полотенцем, а грудь – руками.
Совсем скоро НОВЫЙ СЕЗОН ЖЕНСКОГО КВАРТАЛА. Будет горячо. Как минимум, у меня там сгибались оба колена, я считаю, это секси, - подписала видео Анастасия.
Напомним,