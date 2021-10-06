Анастасия Оруджова обнажила грудь в новой фотосессии: фото вызвало в Сети шквал эмоций

Звезда «Женского Квартала» Анастасия Оруджова удивила поклонников неожиданной фотосессией.

Подписчики актрисы Анастасии Оруджовой привыкли видеть на ее странице в соцсети довольно сдержанные посты и жизненные фотографии, которыми она их сопровождает.

Однако в этот раз артистка превзошла все ожидания публики. В частности, в своем Инстаграм Анастасия поделилась бекстейджем с фотосессии для промо нового сезона «Женского Квартала».

Похоже, что новый сезон юмористического проекта будет очень жарким. Тому предшествует очень откровенная фотосессия его участниц. Для съемки промо Оруджова полностью обнажилась. В кадре девушка сидит на стуле, прикрыв свою талию полотенцем, а грудь – руками.

Совсем скоро НОВЫЙ СЕЗОН ЖЕНСКОГО КВАРТАЛА. Будет горячо. Как минимум, у меня там сгибались оба колена, я считаю, это секси, - подписала видео Анастасия.

Реакция подписчиков Оруджовой на ее откровенную фотосессию последовала молниеносно: «Ох и секси», «Огонь! Жги, детка!», «Детка, ты просто космос», «Ну и красота, что еще сказать», «oxxx sexy Lady».

Напомним,