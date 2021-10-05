Андрей Фединчик стал голосом Леонардо Ди Каприо

Эксклюзив 5 октября 2021 23:01 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Андрей Фединчик стал голосом Леонардо Ди Каприо
Актер Андрей Фединчик
пресс-служба Нового канала

Украинский актер Андрей Фединчик озвучивал всемирно известного персонажа из фильма «Титаник».

Читайте такжеОрел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов показал самый опасный аэропорт в мире
Каждый четверг в 19:00 Новый канал показывает «Хто зверху?». В программе есть конкурс – «Правда чи брехня», в котором звезды делятся интересными фактами о себе, пока их соперники пытаются отгадать, врут ли им. На этот раз «дуэль» фантастических историй ждала Лесю Никитюк и Андрея Фединчика. Актер спросил, правда ли, что он стал голосом Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник».

Звезда не поверила Андрею. А зря!

Когда вышел «Титаник», мне было 12 лет. Я учился в школе и даже не знал, какую профессию выбрать, – рассказывает Андрей Фединчик. – Но потом выходила версия в 3D. Мне было 25 лет, и я дублировал Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник» для кинотеатров.

Впервые фильм-катастрофа о легендарном лайнере вышел на экраны в 1997 году. В ленте Джеймса Кэмерона показали гибель корабля. По сюжету, двое пассажиров из разных социальных слоев – богачка Роза и бедняк Джек – влюбились друг в друга. Но вместе им быть не суждено. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

Какие истории в «Хто зверху?» расскажут другие звезды – смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Хто зверху Новый Канал Андрей Фединчик новости эксклюзив Хто зверху-11

Материалы по теме

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 6 выпуска
Новости

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 6 выпускаЭксклюзив
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 11.10.2021
Анонсы на ТВ

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 11.10.2021
Затерянный мир: Теракты — смотреть выпуск онлайн от 04.10.2021
Телешоу

Затерянный мир: Теракты — смотреть выпуск онлайн от 04.10.2021
Полезные конфеты из бананов и орехов от Адской кухни: пп-рецепт на заметку сладкоежкам
Еда и рецепты

Полезные конфеты из бананов и орехов от Адской кухни: пп-рецепт на заметку сладкоежкам

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK