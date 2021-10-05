Андрей Фединчик стал голосом Леонардо Ди Каприо

Украинский актер Андрей Фединчик озвучивал всемирно известного персонажа из фильма «Титаник».

Каждый четверг в 19:00 Новый канал показывает «Хто зверху?» . В программе есть конкурс – «Правда чи брехня», в котором звезды делятся интересными фактами о себе, пока их соперники пытаются отгадать, врут ли им. На этот раз «дуэль» фантастических историй ждала Лесю Никитюк и Андрея Фединчика. Актер спросил, правда ли, что он стал голосом Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник».

Звезда не поверила Андрею. А зря!

Когда вышел «Титаник», мне было 12 лет. Я учился в школе и даже не знал, какую профессию выбрать, – рассказывает Андрей Фединчик. – Но потом выходила версия в 3D. Мне было 25 лет, и я дублировал Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник» для кинотеатров.

Впервые фильм-катастрофа о легендарном лайнере вышел на экраны в 1997 году. В ленте Джеймса Кэмерона показали гибель корабля. По сюжету, двое пассажиров из разных социальных слоев – богачка Роза и бедняк Джек – влюбились друг в друга. Но вместе им быть не суждено. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

Какие истории в «Хто зверху?» расскажут другие звезды – смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале.

Напомним,