Светлана Лобода рассказала об отношениях с бывшим мужем

5 октября 2021 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Светлана Лобода рассказала об отношениях с бывшим мужем
Певица Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода рассказала, как часто видится с бывшим супругом.

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Певица Светлана Лобода воспитывает от отношений с танцором Андреем Царем дочь. Звезда утверждает, что ее экс-супруг часто уделяет внимание 10-летней Евангелине.

Мы часто видимся. Ежедневно Евочка с ним общается по скайпу. Андрей к нам приезжает в гости. У нас очень теплые, хорошие отношения, - поделилась с журналистами канала «Украина» артистка.

Светлана Лобода со старшей дочкой / instagram.com/lobodaofficial
Лобода рассказала, что дочь не пользуется социальными сетями.

Она интересуется всем. Музыка, танцы, много читает. Она занимается испанским, английским, лепкой и рисованием. Сейчас, конечно, мы находимся в таком возрасте подростковом, все на протестах, но мы с ней договариваемся. Она не читает инстаграм, у нее нет ТикТока, хотя она очень возмущается по этому поводу, и говорит: «Мама, у всех моих подружек есть, почему нет у меня?». А я считаю, что для детской психики читать все, что там пишут...От того, что сыплется на маму часто какие-то ненужные комментарии, на детях это часто отражается. Она уязвима девочка, поэтому я думаю, что позже разрешим, - говорит артистка.

Светлана Лобода с младшей дочкой / instagram.com/lobodaofficial
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Младшая же дочь Лободы - трехлетняя Тильда пока ТикТоком не интересуется, но уже проявляет свои актерские способности.

Моя мама говорит, что актриса подрастает. А Евочка очень защищает ее, любит, - говорит Лобода и добавляет, - мы сейчас живем в Европе у моря. Катаемся на квадроциклах, ездим на самокатах по набережной, просыпаемся утром, завтракаем вместе у моря. У нас есть уже какая-то такая новая традиция, которой мы придерживаемся.

Напомним, 

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