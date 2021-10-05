Светлана Лобода рассказала об отношениях с бывшим мужем Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода рассказала, как часто видится с бывшим супругом.