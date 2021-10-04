Сергей Притула впервые рассказал об увлечениях 13-летнего сына

4 октября 2021 13:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Притула впервые рассказал об увлечениях 13-летнего сына
Ведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Ведущий Нового канала и многодетный отец Сергей Притула рассказал, пойдет ли младший Притула по его стопам.

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2 октября новоканалец, многодетный отец Сергей Притула отметил важный праздник. Его сыну Диме исполнилось 13 лет! Любящий отец часто делится с подписчиками в соцсетях теплыми фото с парнем. 

Украинцы комментируют, что Дмитрий похож на своего звездного папу. Этот факт ведущий шоу «Хто зверху?» и «Дети против звезд».

Дмитро схожий і на мене, і на маму. І візуально, і певними рисами характеру, – говорит Сергей Притула. – А наскільки ми схожі чи відмінні – покаже час. Дитина не може бути якоюсь копією чи розглядатись виключно крізь призму батьків. Якщо він захоче – зможете розглядати його крізь індивідуальну призму. Наразі в нього чудове непублічне дитинство. І ми всі поважаємо його право на те, ким бути і чим займатися!

Сергей Притула с сыном / пресс-служба Нового канала
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Будет ли Дмитрий Притула знаменитостью в области шоу-бизнеса – исключительно его решение.

Станом на сьогодні в нього не має тяги до креативної індустрії. Ба більше, він, що не типово для його покоління, абсолютно байдужий до соцмереж, – делится ведущий. – Мрії в нього є. Ми до них придивляємося. Та головне, щоб мрії були підкріплені прагненням. Зараз стежимо, чи це викристалізовується.

Сергей Притула с сыном / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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