Сергей Притула и Леся Никитюк рассказали о своих ритуалах перед съемками шоу "Хто зверху?"

28 сентября 2021 20:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Притула и Леся Никитюк рассказали о своих ритуалах перед съемками шоу
Ведущий Сергей Притула и Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущие игрового шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк и Сергей Притула рассказали секреты закулисья.

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Одно из самых рейтинговых развлекательных шоу для всей семьи «Хто зверху?» Новый канал показывает каждую неделю в четверг в 19:00. В сезоне – 20 выпусков. И если в эфире вы смотрите премьеры в течение трех месяцев, то снимают проект на протяжении десяти дней. Ведущим Сергею Притуле и Лесе Никитюк нужно всегда быть свеженькими и на позитиве. У каждого – свои лайфхаки бодрости.

Останні років 10-12 у мене все без змін: не їм під час зйомок. Це про робочий день, – признается Притула. – А перед ним… Ну, бажано заснути не пізніше, ніж за п’ять-шість годин до зйомки. Бо потім – зміна 13-14 годин, під кінець може хилити на сон! Під час зйомок одинадцятого сезону продюсери подбали, щоб графік зйомок «Хто зверху?» не вимотував. Між кожним 3-4-денним пулом було таких самих три-чотири дні на відпочинок. За що я страшенно вдячний.

У соведущей Сергея Леси Никитюк свои секреты.

Перед съемками я триста раз прыгаю на скакалке, – говорит Леди Ле. – Это для того, чтобы появился некий лимфодренажный эффект. Сходят все отеки, лицо становится ровным и свежим. В моей гримерке всегда очиститель-увлажнитель воздуха. Он еще и нейтрализует разные бактерии. Также у меня всегда много воды. А между съемочными днями я просто сплю. Еще хожу в спортивный зал, а потом снова сплю. Поверьте, это очень важно!

Напомним,

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