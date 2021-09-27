Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 5 выпуска

В пятом выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезон от 23.09.2021 Даша Астафьева раздевалась, а Иракли Макацария растопил сердца всех соперниц.

В новом выпуске развлекательного игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал) в борьбу вступили: шоумен Иракли Макацария, телеведущий Даниэль Салем, футболист и «Холостяк 5» Сергей Мельник, а также бессменный капитан мужской команды Сергей Притула.

В женской команде вместе с капитаном Лесей Никитюк сыграли: певицы Светлана Тарабарова, Даша Астафьева и хореограф Алена Шоптенко. Интересно, кто победил в игровой битве?

В первом раунде «Руки-ноги» мужской команде фатально не везло. Во-первых, слова были не такие уж легкие. Во-вторых, большинство членов команды Сергея Притулы не знают украинского алфавита и то, как правильно пишется то или иное слово. Это надо было видеть!

Значить, коли я даю їм прості слова з п’яти літер (наприклад, «вазон»), то вона мені у відповідь дає «дрібниця». У мене пів колективу в очі не бачили української абетки! – вспылил после окончания раунда ведущий шоу.

В раунде «По губам» все было спорно, напряженно, но справедливо. Сергей Притула проговорил для Иркали слово «шуба». Тот вроде как угадал. Но девушки опровергли этот факт, считая, что Макацария сказал «шупа». Как это бывает в «Хто зверху?», начался спор. Господин Судья, роль которого традиционно исполняет Александр Педан, спросил Иракли напрямую, что он произнес. И тот, понимая, что отдаст победу соперникам, честно признался, что все-таки «шупа».

В музыкальном конкурсе «Кнопка» команды шли плечом к плечу. «Брали» песни, не угадывали и отдавали баллы соперникам, спорили, танцевали. Было ярко!

За девушек играли только Света Тарабарова и Леся Никитюк. Они старались и были на волосок от выигрыша, – прокомментировал Господин Судья. Но выиграли ли?..

В пятом раунде «Обмен ролями» не было привычных переодеваний. Участникам предстояло подключить свои тактильные рецепторы. Через ширму с отверстием они угадывали, какой предмет им дают в руку. Мужчины должны были угадать ванночку для маникюра, артишок, таблетку для посудомойки, устрицу, формочку для домашнего мороженого.

А девушки щупали диск для автомобиля, садок для рыбалки, угли, дартс, кусачки для ногтей, монтажную пену.

Во втором музыкальном раунде «Музыкальный крокодил» победили мужчины. Но получилось это абсолютно случайно. Никто не понял, какую именно песню показывает Даниэль Салем, но по его движениям угадали слова. Вот это командный дух!

В финале этого выпуска участники раздевались. Точнее, сначала они оделись в свадебные наряды, а потом на время все снимали. У кого это получилось быстрее, и кто все-таки победил в выпуске – можете узнать, посмотрев его по ссылке.

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!