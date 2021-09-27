Адская кухня: на шоу пришла "ревизор" Юлия Панкова

Что проверяла на кухне «Адской кухне» кулинарный эксперт и ведущая Юлия Панкова?

Новый канал продолжает кулинарную битву между женщинами и мужчинами на «Адской кухне» . Участников становится все меньше, а требовательность Шефа Алекса Якутова только растет.

На прошлой неделе ребята подтвердили третий поварской разряд, и теперь их ждут новые испытания. С кулинарной ревизией к ним пришла Юлия Панкова.

Знаю, насколько психологически может давить участие в реалити, – рассказывает телеведущая. – Трудно жить с незнакомыми людьми в одном помещении, стоять на кухне по 13 часов, а потом еще и быть на ногах в ресторане, соревноваться и выдавать результат. Понимаю участников. Они нервничают, могут портить блюда. Когда я снималась в подобном реалити, из-за постоянного стресса всегда что-то портила. Но профессия повара требует стрессоустойчивости. Когда на кухне запара, 45 гостей, надо всех накормить за 15 минут, у тебя должны быть железные нервы.

Алекс Якутов и Юлия Панкова / пресс-служба Нового канала

Юлия Панкова инспектировала блюда поваров.

Уважаю людей, которые выбрали эту нелегкую профессию, – признается кулинарный эксперт. – Всегда очень волновалась за участников реалити с Гордоном Рамзи, когда он шпынял и очень ругал поваров. Считаю, что так с людьми нельзя. А Шеф, хоть и суровый, внутри очень хороший. Он с пониманием относится к ребятам. Поэтому украинская «Адская кухня» немного ангельская.

Какие блюда покорят сердце «ревизора» и Шефа – смотрите сегодня, 27 сентября, в 19:00 на Новом канале.

Напомним,