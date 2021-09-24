Адская кухня: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2021)
24 сентября 2021 07:00
Юлия Туренко
Адская кухня: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2021)
пресс-служба
27 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск реалити Адская кухня. 4 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 4 выпуске реалити Адская кухня
: Новая неделя на проекте начнется очень сладко. Среди участников произошла ротация. Станислав Попоня перешел в женскую команду, а Карина Миргород – в мужскую. В обновленных командах повара будут готовить десерты. Но второе испытание будет не таким сладким. На «Адской кухне» произойдет преступление. Вместе с участниками Шеф Алекс Якутов проведет кулинарное расследование. Но самым суровым испытанием станет ужин в телересторане «Адской кухни», после которого один из поваров покинет проект.
4 выпуск реалити Адская кухня смотрите 27 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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