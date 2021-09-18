Адская кухня: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.09.2021)
18 сентября 2021 06:00
Юлия Туренко
Адская кухня: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.09.2021)
пресс-служба
20 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск реалити Адская кухня. 3 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 3 выпуске реалити Адская кухня
: В проекте две команды профессиональных поваров - мужская и женская - выясняют, кто лучше готовит. А строгий и требовательный Шеф Алекс якутов не позволяет участникам расслабиться даже на минуту. На третьей неделе участников привезли в украинское село. Чтобы начать готовить высокой кухни, каждый должен овладеть классикой украинских блюд. Участники имеют обоняние определить блюдо украинской кухни и приготовить ее. Кому удастся правильно выполнить задание?
3 выпуск реалити Адская кухня смотрите 20 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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