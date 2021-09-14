Адская кухня: кто покинул шоу во 2 выпуске от 13.09.2021

14 сентября 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: кто покинул шоу во 2 выпуске от 13.09.2021
Адская кухня: кто покинул шоу во 2 выпуске от 13.09.2021
пресс-служба

13 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект во 2 выпуске от 13.09.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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Второй раз ресторан «Адской кухни» (Новый канал) распахнул свои двери. Повара красной и синей команд взялись за приготовление блюд, чтобы оправдать ожидания гостей.

Меня поставили на раздачу блюд, – рассказывает Яна Беденко. – Я чувствовала всю ответственность, которую команда на меня возлагала. Знала, что не имею права их подвести.

Но не тут-то было. Испорченная фокачча, сырая фуа-гра, незаправленный салат. Шеф Алекс Якутов был вынужден закрыть кухню женской команды. По правилам реалити, после такого вердикта команда должна номинировать двух участниц. Одна из них покидает «Адскую кухню» навсегда.

Закрыли нас из-за испорченной фуа-гра, – объясняет Мария Гуд. – Это я ее не довела до готовности. Признаю свою вину и готова уйти из реалити. У меня сдали нервы. Честно, устала находиться в этом дурдоме.

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Команда учла пожелание Марии и номинировала ее на вылет. Но у Шефа было другое мнение относительно ее кандидатуры, и он дал девушке второй шанс. Поэтому в номинацию в итоге попали Светлана Ващук и Яна Беденко.

В этот раз женская команда меня очень разочаровала, – говорит Алекс Якутов. – Проект покинула Светлана. Ведь она имела шанс показать, на что способна, но не использовала его.

Светлана Ващук закончила борьбу за звание лучшего кулинара «Адской кухни». Яну ждало помилование от Шефа и возможность продолжить борьбу за звание лучшего кулинара.

Смотрите третий выпуск реалити «Адская кухня» в следующий понедельник в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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