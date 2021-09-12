МастерШеф 11 сезон 3 выпуск: кто покинул шоу

11 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 3 выпуске 11 сезона МастерШеф от 11.09.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Первым испытанием для новоиспечённой 20-ки на кухне «МастерШеф» стал любимый конкурс Эктора – эстафета. Конечно, это был обновленный и усложненный вариант классического конкурса. Участники готовили одно блюдо в 5 этапов. Им предстояло воплотить современные тенденции – сочетание азиатской и французской кухонь. Но все не так просто, ведь они не сами выбирали, кто из команды возьмется за какой этап приготовления блюда. Судьи выделили на испытание 1 час. Хуже всего с первым конкурсом сезона справилась команда красных. Они выбрали двух участников, которым надели черные фартуки, – Серафим и Максим.

Во втором конкурсе каждый участник выбирал по одному любимому продукту. Судьи с помощью жеребьевки сформировали 5 команд. Им нужно было приготовить из ингредиентов каждого участника по одному изысканному блюду, и лишь один продукт должен быть в нем главным. На приготовление авторских блюд выделили час. Хуже всего с конкурсом справилась команда красных. Поэтому судьи устроили первое в сезоне голосование за худшего. Этими участниками стали Юрий и Светлана.

На конкурсе черных боролось 4 участника. Они были вынуждены ненадолго покинуть кухню шоу. Тем временем судьи попросили любителей в белых фартуках спуститься с балкона и выбрать блюдо, время на приготовление и продукты для битвы. За 15 минут они должны были подготовить 10 коробок-загадок (одна коробка – одно классическое блюдо) и по 5 подсказок для того, чтобы конкурсанты в черных фартуках смогли отгадать их. Чем больше блюд участник битвы угадает и хорошо приготовит, тем больше у него шансов остаться в проекте. После того, как любители подготовили все подсказки, влиять на конкурс они больше не могли, и наблюдали за битвой из специальной комнаты с экраном.

В 3 выпуске шоу МастерШеф-11 покинул 34-летний участник Юрий Чученко. Он не приготовил правильно ни одного блюда из трех.