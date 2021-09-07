МастерШеф-11: биография 21 участника проекта – знакомимся ближе с каждым из них

В минувшем выпуске "МастерШеф-11" стало известно, кто из участников услышал заветное: «Вы в двадцатке лучших кулинаров-аматоров МастерШеф».

Александр Кривец

Вердикт судей "МастерШеф-11" оказался неожиданным, ведь дальше прошел 21 участник! Кто они – читайте в материале.

Саша учится на режиссера в Киевском национальном университете культуры и искусств. Он пианист, но уже не хочет играть. Любит монтировать, снимать видео и готовить. Смотрел телешоу с Гордоном Рамзи и другими шеф-поварами. Считает себя харизматичным и любит командовать, хочет научиться управлять персоналом, как папа.

Яна Лескова

Визажистка в клипах и фильмах. Яркая представительница креативных индустрий, которая любит вокруг все красивое. Яна умеет хорошо готовить, а также креативит не только с подачей, но и с ингредиентами.

Богдан Шинкарев

Профессиональный игрок в покер: занимается этим уже 10 лет и обучает людей. Заработал себе на квартиру и отложил деньги на собственный бизнес. Раньше играл в КВН. Увлекся кулинарией, потому что ему не нравится, как готовят другие, и к ресторанной еде тоже придирчив. Считает, что очень тонко чувствует вкусы и сочетания.

Якимец Владислав

Работает продавцом одежды. Придерживается принципов здорового питания и заботится об экологии: построил дом из экоматериалов и утеплил его водорослями. Мечтает стать профессиональным поваром. Уверен, что еда будущего – овощи.

Диана Куваева

Мама двоих детей, владелица доставки суши и тиктокерша. Очень активная, целеустремленная. Любит краситься, петь, танцевать, придумывает авторские роллы. Вся семья ее поддерживает и отпускает на «МастерШеф».

Амадор Лопес

Андрей Кадай

Украинско-венесуэльский фехтовальщик, хореограф и певец. С 8 лет параллельно занимался фехтованием и хореографией. В 2000 году приехал в Украину, чтобы учиться в Национальном университете физического воспитания и спорта. В 2006 создал шоу-балет «Rumbero’s», который работал с известными звездами украинской эстрады. В 2011 году стал хореографом масштабного шоу «Майданс»-2. В том же году установил танцевальный рекорд: самый большой флешмоб в Харькове, где одновременно танцевало 22,5 тысячи человек.

Работает в патрульной полиции. После работы приходит домой и готовит – это его расслабляет и успокаивает. Увлекается футболом. Ранее занимался музыкой, а также работал в детских лагерях. Мечтает об открытии своего заведения.

Алиса Пяткова

Алиса – журналист в декрете. Последовательница правильного питания, но вынуждена готовить для каждого члена семьи отдельно. Интересная личность, с чувством юмора, готова к любым сложностям.

Серафим Дерега

Папа Серафима – священник в украинской православной церкви. Но он не хочет идти по стопам отца, а выбирает кухню. Папа сперва не принял его выбор, но потом смирился. Сима понял, что кухня – это его страсть, и решил сосредоточиться на познании кулинарного искусства. Работает с десертами и мясом одинаково хорошо. В свободное время экспериментирует с прическами, тату и пирсингом.

Юрий Чученко

Юрий работал сценаристом, но потом уехал в Таиланд, где организовывал звездам отдых. Креативный и эмоциональный парень. Сейчас вместе с женой изготавливает ПП-десерты и кокосовое масло. Любит экспериментировать, готовить из того, что есть.

Елена Дяченко

Елена – фанатка шоу «МастерШеф», была на кастинге трех сезонов «МастерШеф. Профессионалы». Фанатеет от кулинарии, книг и специй. Хорошо разбирается в техниках, отлично ориентируется во всех принципах шоу и следит за судьями. Любит готовить и умеет это делать. Ведет свою колонку в кулинарном издании. Занималась блогингом. Вела на местном канале кулинарную программу.

Татьяна Ильина

Работает музыкальным руководителем в детском саду. Менеджерит интернет-магазин по найму, увлекается рукоделием. Недавно открыла кулинарный блог в инстаграме. Спела рецепт салата «Оливье». Увлеклась кухней, когда вышла замуж, старается и придумывает блюда для мужа.

Тамара Мельникова

8 лет работала в правоохранительных органах, криминально-исполнительной службе. Сейчас занимается антикварным делом, практически всё делает сама, даже разобралась, как делать сайт для продвижения своего бизнеса в интернете. С детства увлекалась кухней и антиквариатом. Чтобы осуществить свою мечту – попасть на «МастерШеф» – ушла со службы. Интересуется ирландской кухней.

Михаил Дмитриев

Михаил – владелец хозяйственных магазинов, по образованию тракторист. Любит рыбалку. Готовит с детства, кормит всю семью, родных и близких на праздники. Коронное блюдо – борщ красный с яйцом. Жена просила забрать Михаила на проект, чтобы она смогла немного похудеть. Идет на шоу чтобы оказаться в кругу людей, которые увлечены приготовлением еды.

Марина Файницкая

Мама чудесной дочки, третий раз замужем. Всю жизнь была толстушкой. В 17 пошла на бойню работать грузчиком. Выучилась на технолога. Открыла свой мясной магазин со вторым мужем. Там работала и грузчиком, и обвальщиком, но в карантин прогорела. Взяла 500 тыс. гривен кредита и занялась кетопродуктами для кетодиеты. Ведет свой блог на эту тему. Хочет, чтобы про кето все узнали, ведь это лучше ПП, которое всем надоело.

Евгений Лобанов

Любовь к готовке Евгению привили его женщины, особенно бабушка. Очень напитан женской энергией по жизни, ведь рос без отца. Евгений – топ-менеджер и любитель покушать. За карантин сбросил 35 кг.

Дмитрий Дихтярь

Танцор балета. Танцевал в Национальной опере Украины, много гастролировал по Европе. Сам в детстве попросил маму записать его в балетную школу. В школе часто сталкивался с буллингом, у него даже остался шрам на лице от драки. Также Дима занимается дизайном и работает стилистом. Любит готовить здоровую пищу, не ест мяса.

Максим Самчук

Модель. Отучился на повара, есть опыт работы в общепите. Любит Италию, ездил туда, чтобы познакомиться с кухней ближе. Работал в модельном бизнесе и в кино.

Даша Евтух

Даша стала трендом тиктока. У неё 317 тыс. подписчиков, 6 млн лайков в соцсети. Живет в маленьком селе. Училась в аграрной академии. Максимально простая девушка, готовит домашние блюда, больше любит печь десерты.

Виталина Мкртчян

Жена Бога Мяса – Алика Мкртчяна. После участия в проекте «Супермама» начала готовить и продавать пахлаву, а также решила прийти на кастинг кулинарного шоу. Алик поддерживает жену. Она готовит дома для детей, на выходных – муж. Считает, что может больше, чем ей кажется. Для этого и пришла на «МастерШеф».

Светлана Ткаченко

18 лет работала на железной дороге. Сейчас нигде не работает, живет в свое удовольствие: готовит, много путешествует, занимается спортом, изучает английский язык. Обожает грузинскую кухню.

Как участники 11 сезона самого масштабного кулинарного шоу страны «МастерШеф» будут бороться за победу – смотрите по субботам, в 19:00 на СТБ!