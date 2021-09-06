Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 2 выпуска

Во втором выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезона от 02.09.2021 Сергей Притула занялся аэробикой, а Леся Никитюк порвала юбку.

В свежем выпуске игрового шоу «Хто зверху?» (Новый канал) в борьбу вступили юморист Вася БайБайдак, импровизатор Валик Михиенко и певец Антон Савлепов во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой.

Противостояла им команда Леси Никитюк – актрисы «Женского Квартала» Настя Оруджева и Ирина Сопонару и певица Tayanna. Чья же команда оказалась сильнее?

Яркие моменты начались сразу, уже в первом раунде «Руки-ноги». Капитан Леся Никитюк так старалась принести команде один балл, что порвала юбку. А Антон Савлепов потерял свое «я». Артист просто не замечал, что эта буква у него.

Затупил, – признался после окончания раунда Антон.

В конкурсе «По губам» всех удивила Tayanna, которая почти с первого раза угадала слово «чупакабра». А вот юморная мужская команда «брала» именно юмором.

Спасибо Валентину Михиенко! У меня в лексиконе появились новые слова: «пилили», «пипили» и «парахуля». В принципе, если бы вам было три года, и вы на «маракуя» сказали «парахуля», я бы засчитал, – прокомментировал раунд Верховный Судья шоу Александр Педан.

В раунде «Кнопка» палитру всех возможных эмоций можно было увидеть в мужской команде. Основная градация была: полный восторг – уверенность – разочарование – злость – принятие ситуации. Все потому, что все песни, которые они пытались угадать, оказались не теми.

«Обмен ролями» – кульминация этого выпуска! Девушки занялись тхеквондо, а мужчины – аэробикой. Если первые показали всю свою силу и смелость, разбивая голыми руками и ногами доски, то вторые продемонстрировали пластику. Ну, или попытались рассмешить. Что у кого получилось!

В этом сезоне в «Хто зверху?» вернулся конкурс «Музыкальный крокодил». Он будет не в каждом выпуске, но во втором таки повеселил. Валентин Михиенко играл против Анастасии Оруджевой.

73 секунды против 9 секунд угадывания. Это разрыв! – подытожил Пан Судья

В раунде «Стеклянная доска» сыграли Вася БайБайдак и Tayanna. Но на этим задание не закончилось. Они показали одинаково крутой результат, поэтому попали на «Дывоглядки». А кто кого там?..

В финале участники шоу сыграли в любимую с детства игру «Крестики-нолики». Кто же победил – можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!