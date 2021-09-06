Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 2 выпуска

Эксклюзив 6 сентября 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 2 выпуска

Во втором выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезона от 02.09.2021 Сергей Притула занялся аэробикой, а Леся Никитюк порвала юбку.

Читайте такжеПобедительница шоу "Холостяк" вышла замуж – видео
В свежем выпуске игрового шоу «Хто зверху?» (Новый канал) в борьбу вступили юморист Вася БайБайдак, импровизатор Валик Михиенко и певец Антон Савлепов во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой.

Противостояла им команда Леси Никитюк – актрисы «Женского Квартала» Настя Оруджева и Ирина Сопонару и певица Tayanna. Чья же команда оказалась сильнее?

Яркие моменты начались сразу, уже в первом раунде «Руки-ноги». Капитан Леся Никитюк так старалась принести команде один балл, что порвала юбку. А Антон Савлепов потерял свое «я». Артист просто не замечал, что эта буква у него.

Затупил, – признался после окончания раунда Антон.

В конкурсе «По губам» всех удивила Tayanna, которая почти с первого раза угадала слово «чупакабра». А вот юморная мужская команда «брала» именно юмором.

Спасибо Валентину Михиенко! У меня в лексиконе появились новые слова: «пилили», «пипили» и «парахуля». В принципе, если бы вам было три года, и вы на «маракуя» сказали «парахуля», я бы засчитал, – прокомментировал раунд Верховный Судья шоу Александр Педан.

Читайте такжеАктер сериала "Сваты" Дмитрий Сова женился на звезде "Крепостной" Дарье Легейде – свадебные фото
В раунде «Кнопка» палитру всех возможных эмоций можно было увидеть в мужской команде. Основная градация была: полный восторг – уверенность – разочарование – злость – принятие ситуации. Все потому, что все песни, которые они пытались угадать, оказались не теми.

«Обмен ролями» – кульминация этого выпуска! Девушки занялись тхеквондо, а мужчины – аэробикой. Если первые показали всю свою силу и смелость, разбивая голыми руками и ногами доски, то вторые продемонстрировали пластику. Ну, или попытались рассмешить. Что у кого получилось!

В этом сезоне в «Хто зверху?» вернулся конкурс «Музыкальный крокодил». Он будет не в каждом выпуске, но во втором таки повеселил. Валентин Михиенко играл против Анастасии Оруджевой.

73 секунды против 9 секунд угадывания. Это разрыв! – подытожил Пан Судья

В раунде «Стеклянная доска» сыграли Вася БайБайдак и Tayanna. Но на этим задание не закончилось. Они показали одинаково крутой результат, поэтому попали на «Дывоглядки». А кто кого там?..

В финале участники шоу сыграли в любимую с детства игру «Крестики-нолики». Кто же победил – можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Хто зверху Новый Канал Сергей Притула Леся Никитюк Ирина Сопонару новости телешоу Антон Савлепов эксклюзив TAYANNA Анастасия Оруджова Валик Михиенко фоторепортаж телешоу 2021 Хто зверху-11

Материалы по теме

Супербабушка - смотреть онлайн 31 выпуск от 08.09.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 31 выпуск от 08.09.2021
Победительница шоу "Холостяк" вышла замуж – видео
Новости

Победительница шоу "Холостяк" вышла замуж – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 30 выпуск от 07.09.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 30 выпуск от 07.09.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 29 выпуск от 06.09.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 29 выпуск от 06.09.2021

Популярное на сайте

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)

Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)
Как украинские звезды 1 сентября повели детей в школу: яркая фотоподборка

Как украинские звезды 1 сентября повели детей в школу: яркая фотоподборка

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)

Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)
Клятва врача: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 31.08.2021)

Клятва врача: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 31.08.2021)
Хто зверху-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2021)

Хто зверху-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK