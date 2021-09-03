Актер сериала "Сваты" Дмитрий Сова женился на звезде "Крепостной" Дарье Легейде – свадебные фото

3 сентября 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Актер сериала
Актриса Дарья Легейда вышла замуж
instagram.com/d_legeida

Актеры Дарья Легейда и Дмитрий Сова поженились.

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28 августа в украинском шоу-бизнесе стало на одну звездную семью больше. Актриса сериалов "Крепостная", "Теория зла" и "Женский доктор" Дарья Легейда вышла замуж за коллегу по цеху, актера сериалов и фильмов "Сваты", "Кейс", "Черкассы" и многих других Дмитрия Сову.

Роспись пары состоялась на берегу Днепра. Однако делать из торжества шоу супруги не стали, поэтому пригласили только самых родных и близких.

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На своих страницах в социальных сетях Дарья и Дмитрий опубликовали невероятно трогательные и нежные кадры с торжества. Также Легейда написала в Инстаграм слова обращения к своему любимому мужу. Из-за волнения невеста не смогла произнести клятву верности на росписи.

Любовь моя! – обратилась к супругу Дарья. – Мой близкий, родной, бесценный. Мой суженый. Я хочу пообещать тебе, что сделаю всё от себя зависящее, чтобы Наша жизнь, наш дом, Наша семья всегда были наполнены любовью и теплом. Я обещаю быть тебе преданным другом, поддержкой и тылом. Я обещаю быть нежной и чуткой. Слышать и слушать тебя, уважать твои чувства и позицию, даже когда они у нас кардинально разные. Я обещаю не заводить десятки собак и котов, обещаю не копить старое и ненужное, обещаю заботиться о нас. Обещаю не трогать твои первые кроссовки!!! Обещаю не говорить «не переживай» если ты переживаешь, а просто быть рядом и разделять с тобой всё на двоих. На двоих легче. На двоих лучше. На двоих веселее. Обещаю обожать тебя и влюбляться в каждую молекулу, потому что по-другому никак. Обещаю петь с тобой и танцевать, обещаю баловать, обещаю любить. Обещаю не трусить. Обещаю держать за руку в любых обстоятельствах и быть за тебя. Обещаю быть с тобой, быть твоей, быть собой. На церемонии я не смогла сказать ничего кроме «я тоже тебя люблю». Пусть это останется здесь. Потому что это Наша правда.

Отметим, что роман пары завязался осенью 2020 года. В декабре того же года Сова сделал Легейде предложение руки и сердца. Для 38-летнего Дмитрия и 28-летней Дарьи данный брак стал первым.

Напомним,

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