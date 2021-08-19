Крепостная 3 сезон: ТОП-11 интересных фактов о героях, локациях, костюмах, гриме, приметах и мистике

Уже скоро на СТБ состоится долгожданная премьера третьего сезона масштабной костюмированной мелодрамы «Крепостная» – «Кріпосна. Жадана любов».

О прическах и гриме

Что дальше будет с Катериной, жив ли Жадан, как сложатся судьбы Петра, Натали и других полюбившихся героев, что будет в новых эпизодах – на все эти вопросы мы получим ответы уже этой осенью. А пока предлагаем интересные факты о «Крепостной» – о героях, локациях, костюмах, гриме и актерских приметах…

Художники по гриму в среднем работали с героиней/героем от 40 мин. до 1 часа. Чтобы ускориться, причесывали и гримировали персонажа в четыре руки. Для массовых сцен свадьбы и балов гримеры начинали работу за 4 часа до разворота (начала съемок), иногда им приходилось стартовать в 5 утра.

Костюмы из Чехии

Чтобы одеть всех персонажей «Крепостной», в том числе и актеров эпизодов, пришлось арендовать более 250 комплектов, в которые входили обувь, муфты, шляпы, сумки, платья, сюртуки, пальто, накидки, плащи. Дополнительно были арендованы отдельные экземпляры одежды поштучно. Наряды предоставили киностудии «Баррандов» (Чехия) и им. А. Довженко.

Больница

В этом сезоне больница станет одним из важнейших объектов. Трое главных героев в стенах больницы будут бороться за свою жизнь, и для кое-кого эта битва окажется последней…

Спойлер! Главная героиня Катерина решит учиться на врача и даже будет зачислена на обучение. Но куда именно, сможет ли она его закончить и удастся ли ей применить полученные знания – пока секрет.

Мистика и приметы

Некоторым актерам довелось сниматься в гробу, что психологически сложно. По давней актерской традиции на съемках таких сцен в гроб кладут бутылку спиртного, а по окончании смены группа чисто символически распивает ее за здоровье актера, которому пришлось играть умершего. На съемках третьего сезона актеры исполнили эту традицию, но кому желали здоровья – пока это тайна.

Киев в кадре

Действие третьего сезона происходит в основном в Киеве, иногда в Чернигове, в отличие от двух предыдущих сезонов, главные локации которых – поместья и усадьбы. И если в первом-втором сезонах среди персонажей были в большинстве помещики и крепостные, то в третьем сезоне будут дворяне и мещане.

Реквизит и реальные вещи

В кабинетах некоторых героев можно увидеть старинные книги. На самом деле все фолианты – реквизит, их изготовили специально для съемок, ведь реальные тома 19 века ветхие и очень ценные.

Некоторые предметы мебели: комоды, шкафы, столы – изготавливали для съемок, часть – брали в аренду или покупали. К примеру, в кабинете одного из главных героев можно увидеть дубовый старинный стол, реальная стоимость которого 3 тыс. евро! Этот предмет брали в аренду, и во время съемок со стола буквально сдували пылинки.

Одну из драматичных сцен сезона снимали на импровизированном кладбище, надгробные плиты которого тоже были реквизитом.

Эксклюзивные наряды

В среднем для главных героинь было создано и пошито более 60 эксклюзивных нарядов, для героев – около 20. Сначала главные художники рисовали эскизы, затем обсуждали детали и выбирали ткани, потом кроили, шили и декорировали. На пошив некоторых платьев уходило более месяца.

Чемпионы по гриму

Самым сложным женским персонажем по гриму оказалась Настя (актриса Екатерина Варченко), женщина трудной судьбы. По ходу сюжета она спивается, заболевает, ее тело покрывают язвы. В целом ее гримировали до полутора часов.

Чемпионом по сложному гриму среди мужчин, как и в первых двух сезонах, оказался Назар (актер Тарас Цымбалюк). Также долго гримировали Стефана Яблоневского (актер Сергей Стрельников): укладывали волосы, оформляли бороду и т. д.

Километры ткани

Для создания гардероба главных героинь понадобилось от 120 до 165 м ткани. При этом у всех центральных героинь есть наряды, вышитые вручную, украшенные камнями, жемчугом, бисером. Одно платье с корсетом и кринолином весит около 10 кг, а со шлейфом – еще тяжелее.

Целый мир в павильонах

70% гостиных были отстроены в павильонах FILM.UA: кабинеты главных героев, залы, гостиницы, некоторые интерьеры Червинки и даже кельи Черниговского монастыря.

Бордель (музыкальный салон мадам Макаровой) с большим залом, эффектным убранством и номерами на втором этаже тоже был спланирован художниками-постановщиками проекта и отстроен в павильоне. Работа шла в двух павильонах: когда в одном проходило строительство интерьеров, в другом снимали.

Актеры и их персонажи

Для первых сезонов все актрисы учились танцам. А также правильно носить корсеты, и если поначалу ходить в затянутых платьях было трудно, то потом – все легче и легче. Правда, актрисы признаются, что в корсете приходится держать спину прямо, а это непросто.

Для второго сезона Алина Коваленко брала уроки верховой езды и училась драться – ее героине Ольге предстоит сражаться за себя. Актер Тарас Цымбалюк учился кузнечному делу. Актриса Мария Машкова выучила один эффектный танец, который ставили хореографы.

Напомним,