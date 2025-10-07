МастерШеф 16 сезон 7 випуск від 04.10.2025 дивитися онлайн
7 жовтня 2025 11:44
Юлія Туренко
Пресслужба каналу СТБ
04.10.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск 16 сезону шоу МастерШеф.
Дивіться у 7 випуску проєкту МастерШеф
16 сезон: під час першого випробування кулінари отримають можливість втекти з команди, яка, на їхню думку, занапастить страву. Чи зрадить хтось своїх колег у найважчий момент? У другому конкурсі відбудуться справжні вибори на кухні проєкту. Перед початком битви чорних учасникам дадуть можливість зняти чорний фартух, але потрібно буде задіяти всі рецептори й вгадати інгредієнти страви. Хто впорається, а хто попрощається з мрією? Дивіться онлайн МастерШеф 16 сезон 7 випуск від 04.10.2025.
