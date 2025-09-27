МастерШеф 16 сезон 6 випуск від 27.09.2025 дивитися онлайн

27 вересня 2025 18:30
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

МастерШеф 16 сезон 6 випуск від 27.09.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025
Пресслужба каналу СТБ

27.09.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск 16 сезону шоу МастерШеф. 6 випуск проєкту МастерШеф 16 сезон від 27.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 6 випуску проєкту МастерШеф 16 сезон: цього тижня на учасників 16-го сезону чекають і зіркові гості, і оновлені класичні конкурси, і зовсім нові! Так, на кухню проєкту завітає ресторатор Алекс Якутов. Якими завданнями він здивує учасників реаліті? Також відбудеться один з найочікуваніших конкурсів – славнозвісний Кріт, але… з нововведеннями. Більш того, учасники зустрінуться з найгострішим випробуванням сезону! Що на них чекає та хто не впорається? Дивіться онлайн МастерШеф 16 сезон 6 випуск від 27.09.2025.

6 випуск шоу МастерШеф 16 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

