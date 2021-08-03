Кріпосна. Жадана любов: кто они – новые герои 3 сезона костюмированной мелодрамы
Уже осенью на СТБ состоится премьера третьего сезона костюмированной мелодрамы «Крепостная» — «Кріпосна. Жадана любов».
Рогнеда Васильевна и Евгений Антонович Безусы – в исполнении Марии Машковой и Федора Лаврова – новые герои костюмированной мелодрамы «Крепостная». Их можно смело назвать одной из самых отталкивающих пар сезона – надменные, жестокие и властные.
Рогнеда — главная светская замужняя красавица Киева. Она – негласный лидер женского киевского общества и инициатор массы светских событий. Ее нелюбовь – приговор для любой дамы или кавалера. Без детей, без любви и без малейшего намека на возможность стать счастливой, Рогнеда прячет от всех свое переживание из-за отсутствия у них с мужем детей. Как и то, что с мужем у них далеко не образцовый брак. Всю эту бездну печали Рогнеда умело скрывает за маской самоуверенной, крайне категоричной и весьма острой на язык светской львицы.
Рогнеда высокомерная, властная и одинокая, – рассказывает о своей героине Мария Машкова. – Когда я начала читать сценарий, мне она не очень понравилась. Но когда я дошла до финала, поняла, что очень хочу сыграть такую девушку. На самом деле, она очень горячая женщина внутри, просто хочет любви и не получает ее. И когда Рогнеда узнает, что ее супруг ее предал, она решает ему отомстить крайне нестандартным образом.
Предательство и неверность – обыденные дела для статского советника Евгения Безуса.
Безус – отрицательный персонаж. Он достаточно далек от меня, и я смею надеяться, что я не такой негодяй, как он. Мой герой – человек-карьерист, который добился своего положения хитрыми ходами. Так он стал статским советником, а это очень высокий чин. Безус живет в свое удовольствие в негативном смысле этого слова, – рассказывает Федор Лавров.
На людях он разыгрывает роль любящего супруга, но один на один не упускает возможности уколоть Рогнеду, унизить или досадить ей. Он продолжает жить с нелюбимой женщиной под одной крышей, не испытывая даже благодарности к той, кто возвысила его.
Как изощренно Рогнеда отомстит своему мужу, и почему супруги Безусы сыграют важнейшую роль в судьбе Андрея Жадана – узнаем уже осенью в третьем сезоне костюмированной мелодрамы «Крепостная» на СТБ!
Напомним,