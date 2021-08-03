Кріпосна. Жадана любов: кто они – новые герои 3 сезона костюмированной мелодрамы

3 августа 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Кріпосна. Жадана любов: кто они – новые герои 3 сезона костюмированной мелодрамы
Кріпосна. Жадана любов: кто они – новые герои 3 сезона костюмированной мелодрамы
пресс-служба

Уже осенью на СТБ состоится премьера третьего сезона костюмированной мелодрамы «Крепостная» — «Кріпосна. Жадана любов».

Читайте такжеДиректор МакSим озвучила новую информацию о состоянии певицы
В продолжении любимого сериала откроется, что же судьба уготовила для Кати Вербицкой, остался ли жив Андрей Жадан, как сложится жизнь других уже знакомых и любимых героев. В третьем сезоне «Крепостной» зрителей ждет знакомство и с новыми персонажами, среди которых будет и супружеская пара Безусов.

Рогнеда Васильевна и Евгений Антонович Безусы – в исполнении Марии Машковой и Федора Лаврова – новые герои костюмированной мелодрамы «Крепостная». Их можно смело назвать одной из самых отталкивающих пар сезона – надменные, жестокие и властные.

Рогнеда — главная светская замужняя красавица Киева. Она – негласный лидер женского киевского общества и инициатор массы светских событий. Ее нелюбовь – приговор для любой дамы или кавалера. Без детей, без любви и без малейшего намека на возможность стать счастливой, Рогнеда прячет от всех свое переживание из-за отсутствия у них с мужем детей. Как и то, что с мужем у них далеко не образцовый брак. Всю эту бездну печали Рогнеда умело скрывает за маской самоуверенной, крайне категоричной и весьма острой на язык светской львицы.

Рогнеда высокомерная, властная и одинокая, – рассказывает о своей героине Мария Машкова. – Когда я начала читать сценарий, мне она не очень понравилась. Но когда я дошла до финала, поняла, что очень хочу сыграть такую девушку. На самом деле, она очень горячая женщина внутри, просто хочет любви и не получает ее. И когда Рогнеда узнает, что ее супруг ее предал, она решает ему отомстить крайне нестандартным образом.

Предательство и неверность – обыденные дела для статского советника Евгения Безуса.

Безус – отрицательный персонаж. Он достаточно далек от меня, и я смею надеяться, что я не такой негодяй, как он. Мой герой – человек-карьерист, который добился своего положения хитрыми ходами. Так он стал статским советником, а это очень высокий чин. Безус живет в свое удовольствие в негативном смысле этого слова, – рассказывает Федор Лавров.

Читайте такжеЗвезда "Следа" Алексей Суровцев взрывает сеть откровенными фотосессиями со своей девушкой
По сюжету, в ведении Безуса, хоть и неофициально, находятся все правоохранительные силы столицы, он считается едва ли не всемогущим. Хитрый, с кучей секретных скелетов в шкафу и минимумом принципов. Он важный чиновник и влиятельная особа в Киеве, но все это исключительно благодаря его тестю – большому генералу Василию Петровичу Золотаревскому. 11 лет назад Безус был малопримечательным полицейским чиновником средней руки, но знакомство с Рогнедой Золотаревской все изменило. Благодаря протекции отца Рогнеды Безус стал статским советником.

На людях он разыгрывает роль любящего супруга, но один на один не упускает возможности уколоть Рогнеду, унизить или досадить ей. Он продолжает жить с нелюбимой женщиной под одной крышей, не испытывая даже благодарности к той, кто возвысила его.

Как изощренно Рогнеда отомстит своему мужу, и почему супруги Безусы сыграют важнейшую роль в судьбе Андрея Жадана – узнаем уже осенью в третьем сезоне костюмированной мелодрамы «Крепостная» на СТБ!

Напомним,

Облако тегов

сериалы СТБ новости Крепостная драма Крепостная-3 Крепостная 3 сезон Кріпосна. Жадана любов

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов переночевал в монастыре на Афоне
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов переночевал в монастыре на АфонеЭксклюзив
Я все тебе докажу - 1 серия: смотреть онлайн от 02.08.2021
Сериалы

Я все тебе докажу - 1 серия: смотреть онлайн от 02.08.2021
Звезда "Следа" Алексей Суровцев взрывает сеть откровенными фотосессиями со своей девушкой
Новости

Звезда "Следа" Алексей Суровцев взрывает сеть откровенными фотосессиями со своей девушкой
Директор МакSим озвучила новую информацию о состоянии певицы
Новости

Директор МакSим озвучила новую информацию о состоянии певицы

Популярное на сайте

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?
Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Что купить в секс-шопе, если вы там впервые
День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник

День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник

Популярное видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK