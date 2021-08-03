Кріпосна. Жадана любов: кто они – новые герои 3 сезона костюмированной мелодрамы

Уже осенью на СТБ состоится премьера третьего сезона костюмированной мелодрамы «Крепостная» — «Кріпосна. Жадана любов».

В продолжении любимого сериала откроется, что же судьба уготовила для Кати Вербицкой, остался ли жив Андрей Жадан, как сложится жизнь других уже знакомых и любимых героев. В третьем сезоне «Крепостной» зрителей ждет знакомство и с новыми персонажами, среди которых будет и супружеская пара Безусов.

Рогнеда Васильевна и Евгений Антонович Безусы – в исполнении Марии Машковой и Федора Лаврова – новые герои костюмированной мелодрамы «Крепостная». Их можно смело назвать одной из самых отталкивающих пар сезона – надменные, жестокие и властные.

Рогнеда — главная светская замужняя красавица Киева. Она – негласный лидер женского киевского общества и инициатор массы светских событий. Ее нелюбовь – приговор для любой дамы или кавалера. Без детей, без любви и без малейшего намека на возможность стать счастливой, Рогнеда прячет от всех свое переживание из-за отсутствия у них с мужем детей. Как и то, что с мужем у них далеко не образцовый брак. Всю эту бездну печали Рогнеда умело скрывает за маской самоуверенной, крайне категоричной и весьма острой на язык светской львицы.

Рогнеда высокомерная, властная и одинокая, – рассказывает о своей героине Мария Машкова. – Когда я начала читать сценарий, мне она не очень понравилась. Но когда я дошла до финала, поняла, что очень хочу сыграть такую девушку. На самом деле, она очень горячая женщина внутри, просто хочет любви и не получает ее. И когда Рогнеда узнает, что ее супруг ее предал, она решает ему отомстить крайне нестандартным образом.

Предательство и неверность – обыденные дела для статского советника Евгения Безуса.

Безус – отрицательный персонаж. Он достаточно далек от меня, и я смею надеяться, что я не такой негодяй, как он. Мой герой – человек-карьерист, который добился своего положения хитрыми ходами. Так он стал статским советником, а это очень высокий чин. Безус живет в свое удовольствие в негативном смысле этого слова, – рассказывает Федор Лавров.

По сюжету, в ведении Безуса, хоть и неофициально, находятся все правоохранительные силы столицы, он считается едва ли не всемогущим. Хитрый, с кучей секретных скелетов в шкафу и минимумом принципов. Он важный чиновник и влиятельная особа в Киеве, но все это исключительно благодаря его тестю – большому генералу Василию Петровичу Золотаревскому. 11 лет назад Безус был малопримечательным полицейским чиновником средней руки, но знакомство с Рогнедой Золотаревской все изменило. Благодаря протекции отца Рогнеды Безус стал статским советником.

На людях он разыгрывает роль любящего супруга, но один на один не упускает возможности уколоть Рогнеду, унизить или досадить ей. Он продолжает жить с нелюбимой женщиной под одной крышей, не испытывая даже благодарности к той, кто возвысила его.

Как изощренно Рогнеда отомстит своему мужу, и почему супруги Безусы сыграют важнейшую роль в судьбе Андрея Жадана – узнаем уже осенью в третьем сезоне костюмированной мелодрамы «Крепостная» на СТБ!

Напомним,