Директор МакSим озвучила новую информацию о состоянии певицы

3 августа 2021 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Директор МакSим озвучила новую информацию о состоянии певицы
Певица МакSим
instagram.com/maksimartist

Появились хорошие новости о здоровье певицы МакSим.

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В начале лета у МакSим начались проблемы со здоровьем. Звезда была госпитализирована в больницу с острой пневмонией и подозрением на коронавирус.

Несмотря на то, что тест на COVID-19 был отрицательным, у певицы было поражено 40% легких. Чтобы ослабить нагрузку на организм медикам пришлось ввести МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 

Но болезнь не отступала. Поражение легких выросло до 80%. Все это время певица находилась в коме. Лишь 3 августа ее представители сообщили хорошие новости.

Певица МакSим / instagram.com/maksimartist
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Как передаем Telegram канал Mash, сейчас МакSим отключили от экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Она уже дышит через кислородную маску.

Звезда находится в реанимации, она в сознании. Более того она даже пытается смотреть телевизор. Время о времени ее также катают в кресле по отделению больницы.

Она пришла в себя. Так и есть. Ей намного лучше. Она дышит без ИВЛ. Человеку лучше. МакSим идет на поправку. Дайте ей время и все. Сейчас нужно только время и спокойствие. Она в больнице и лежит, и сидит самостоятельно. Пока она еще с родственниками не виделась, но общается с дочками и мамой по видеосвязи, - говорит Маргарита Соколова, директор артистки.

Напомним, 

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