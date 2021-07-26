Певица МакSим вышла из комы: последняя информация о состоянии артистки

26 июля 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Певица МакSим вышла из комы: последняя информация о состоянии артистки
Певица МакSим
instagram.com/maksimartist

Уже более месяца исполнительница МакSим находится в коме.

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19 июня МакSим госпитализировали с двусторонней пневмонией. Тест на коронавирус показал отрицательный результат, и все думали, что артистка быстро пойдет на поправку. Однако ее состояние лишь ухудшалось.

Поражение легких стремительно увеличивалось и достигло 80%. Из-за чего врачами было принято решение ввести МакSим в искусственную кому. Ее подключили к аппарату ИВЛ, и позже к системе ЭКМО.

Певица МакSим с дочками / instagram.com/maksimartist

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26 июля телеграмм-канал Mash сообщил, что певицу вывели из комы. Сделано это было докторами, чтобы понять, сможет ли МакSим дышать самостоятельно.

У звезды получается сделать вдох. Однако речь пока не идет о полном отключении от поддерживающих аппаратов. Чтобы дыхание певицы МакSим оставалось ровным, медики перевели ее на ВИВЛ.

Форма болезни тяжелая, поэтому врачи регулируют: то в сон погружают, то дают прийти в сознание, – прокомментировала директор звезды. – Это делается дозировкой медикаментов. Когда организму тяжело, врачи погружают в сон. Когда показатели более-менее стабильные, врачи приводят человека в сознание, чтобы он начинал как-то сам дышать, чтобы мозг работал. Нельзя сказать, что ее полностью вывели из медикаментозного сна, – нет, не вывели.

Состояние МакSим доктора оценивают как стабильно тяжелое. Однако надежда на выздоровление у исполнительницы все-таки есть.

Напомним,

 

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