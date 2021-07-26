Беременная plus-size модель Эшли Грэм полностью обнажилась посреди поля
Plus-size модель Эшли Грэм в очередной раз продемонстрировала свою непредсказуемость.
Но на одном ребенке пара решила не останавливаться. 14 июля Эшли неожиданно для своих поклонников и журналистов сообщила, что беременна вторым ребенком.
Грэм не изменяет своим принципам. Даже в первые месяцы беременности она решила привлекать к себе внимание с помощью откровенных съемок.
В этот раз рlus-size модель устроила фотосессию посреди поля. В кадре 33-летняя звезда позирует среди колосьев полностью обнаженной.
Вибрации матери-земли, - подписала снимок будущая мама.
Напомним,