Беременная plus-size модель Эшли Грэм полностью обнажилась посреди поля

Plus-size модель Эшли Грэм в очередной раз продемонстрировала свою непредсказуемость.

В январе 2020 года Эшли Грэм впервые стала мамой. Вместе со своим супругом Джастином Эрвином они стаи родителями замечательного мальчика, которого назвали Айзек.

Но на одном ребенке пара решила не останавливаться. 14 июля Эшли неожиданно для своих поклонников и журналистов сообщила, что беременна вторым ребенком.

Грэм не изменяет своим принципам. Даже в первые месяцы беременности она решила привлекать к себе внимание с помощью откровенных съемок.

В этот раз рlus-size модель устроила фотосессию посреди поля. В кадре 33-летняя звезда позирует среди колосьев полностью обнаженной.

Вибрации матери-земли, - подписала снимок будущая мама.

Plus-size-модель Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

В качестве фотографа выступил супруг Эшли. Откровенная фотография появилась в Инстаграм звезды и сразу покорила сеть.

Напомним,