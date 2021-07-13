Plus-size модель Эшли Грэм беременна во второй раз спустя год после рождения первенца
33-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм вскоре станет мамой во второй раз.
Прошлый год был полон крохотных сюрпризов, большой скорби, знакомых начинаний и новых историй. Я лишь начинаю осознавать, что эта новая глава значит для нас, – написала в Сети Эшли.
Отметим, что Эшли со своим супругом, фотографом и видеооператором Джастином Эрвином, мечтали о втором малыше. Ранее в своем интервью изданию People знаменитость рассказывала, что с мужем во время секса не предохранялись, чтобы проверить, наступит ли так быстро беременность.
Я бы забеременела еще вчера, если бы могла. У нас был незащищенный секс во время овуляции, просто чтобы посмотреть, смогу ли я забеременеть, пока кормлю грудью.
Сейчас в семье Джастина и Эшли подрастает первенец – сын Айзек. Мальчик родился в январе 2020 года.
Напомним,
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