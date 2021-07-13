Plus-size модель Эшли Грэм беременна во второй раз спустя год после рождения первенца

13 июля 2021 19:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Plus-size модель Эшли Грэм беременна во второй раз спустя год после рождения первенца
Plus-size-модель Эшли Грэм
instagram.com/ashleygraham

33-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм вскоре станет мамой во второй раз.

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Радостной новостью о скором пополнении в семье поклонникам рассказала сама Эшли Грэм, опубликовав на своей странице фотографию, где она запечатлена с уже довольно большим животиком. В подписи к снимку модель подтвердила, что беременна во второй раз.

Прошлый год был полон крохотных сюрпризов, большой скорби, знакомых начинаний и новых историй. Я лишь начинаю осознавать, что эта новая глава значит для нас, – написала в Сети Эшли.

Эшли Грэм беременна во второй раз / instagram.com/ashleygraham

Отметим, что Эшли со своим супругом, фотографом и видеооператором Джастином Эрвином, мечтали о втором малыше. Ранее в своем интервью изданию People знаменитость рассказывала, что с мужем во время секса не предохранялись, чтобы проверить, наступит ли так быстро беременность.

Я бы забеременела еще вчера, если бы могла. У нас был незащищенный секс во время овуляции, просто чтобы посмотреть, смогу ли я забеременеть, пока кормлю грудью.

Сейчас в семье Джастина и Эшли подрастает первенец – сын Айзек. Мальчик родился в январе 2020 года.

Супруг и сын Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

Напомним,

 

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