Plus-size модель Эшли Грэм беременна во второй раз спустя год после рождения первенца

33-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм вскоре станет мамой во второй раз.

Радостной новостью о скором пополнении в семье поклонникам рассказала сама Эшли Грэм , опубликовав на своей странице фотографию, где она запечатлена с уже довольно большим животиком. В подписи к снимку модель подтвердила, что беременна во второй раз.

Прошлый год был полон крохотных сюрпризов, большой скорби, знакомых начинаний и новых историй. Я лишь начинаю осознавать, что эта новая глава значит для нас, – написала в Сети Эшли.

Эшли Грэм беременна во второй раз / instagram.com/ashleygraham

Отметим, что Эшли со своим супругом, фотографом и видеооператором Джастином Эрвином, мечтали о втором малыше. Ранее в своем интервью изданию People знаменитость рассказывала, что с мужем во время секса не предохранялись, чтобы проверить, наступит ли так быстро беременность.

Я бы забеременела еще вчера, если бы могла. У нас был незащищенный секс во время овуляции, просто чтобы посмотреть, смогу ли я забеременеть, пока кормлю грудью.

Сейчас в семье Джастина и Эшли подрастает первенец – сын Айзек. Мальчик родился в январе 2020 года.

Супруг и сын Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

Напомним,