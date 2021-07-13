Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями и показали малыша – фото

В семье Даши Квитковой и Никиты Добрынина родился первенец. Главный герой 9 сезона проекта Холостяк стал отцом.

13 июля в одном из частным роддомов Киева в 09.51 утра семья Никиты Добрынина и Даши Квитковой пополнилась – у пары родился сын. Счастливой новостью с поклонниками поделились новоиспеченные родители.

На своих страницах в Инстаграм Никита и Даша опубликовали первые кадры с малышом. Не стали супруги скрывать от публики лицо своего мальчика.

Сегодня наши сердца родились заново. В 9:51 утра появился на свет наш сын. 3.760, 56 sm Мамы, мы герои, – написала под публикацией Квиткова.

Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021– лучший день в моей жизни, – поделился эмоциями в Инстаграм Никита.

Поздравляем Никиту Добрынина и Дашу Квиткову с рождением первенца! Пусть малыш растет здоровым и счастливым!

Напомним,