Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями и показали малыша – фото
В семье Даши Квитковой и Никиты Добрынина родился первенец. Главный герой 9 сезона проекта Холостяк стал отцом.
На своих страницах в Инстаграм Никита и Даша опубликовали первые кадры с малышом. Не стали супруги скрывать от публики лицо своего мальчика.
Сегодня наши сердца родились заново. В 9:51 утра появился на свет наш сын. 3.760, 56 sm Мамы, мы герои, – написала под публикацией Квиткова.
Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021– лучший день в моей жизни, – поделился эмоциями в Инстаграм Никита.
Поздравляем Никиту Добрынина и Дашу Квиткову с рождением первенца! Пусть малыш растет здоровым и счастливым!
Напомним,
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