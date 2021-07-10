Даша Квиткова из-за схваток и плохого самочувствия отменила празднование дня рождения

Вчера, 9 июля, супруге Никиты Добрынина Даше Квитковой исполнилось 23 года. Девушка планировала устроить небольшую вечеринку для друзей в новом доме, но планы пришлось изменить.

Блогер записала видеобращение к подписчикам, в котором сообщила, что надеется, что в ближайшие дни она родит сына. У девушки уже были тренировочные схватки. Последние ночи она практически не спит, так как все ее тело очень ноет и болит. Именно из-за этого она впервые не отмечала день рождение в компании близких по духу людей, а осталась дома с любимым мужем есть пиццу и смотреть сериалы.

К слову, звездный супруг презентовал любимой на праздник роскошный золотой браслет от известного бренда, цветы и яркие воздушные шары. Беременная Квиткова была так растрогана, что даже заплакала от радости.

Instagram-stories Никиты Добрынина / социальная сеть Instagram

Дарья также добавила, что уже не может дождаться, чтобы встретиться с малышом. Ей очень хочется познакомиться с сыном и стать немного легче в весе. А еще она была бы рада, если бы у нее и ребенка было день рождение в один день.

Напомним,