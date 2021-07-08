Дмитрий Шепелев поделился редким фото подросшего сына Платона

8 июля 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дмитрий Шепелев поделился редким фото подросшего сына Платона
Ведущий Дмитрий Шепелев
instagram.com/dmitryshepelev

Ведущий Дмитрий Шепелев порадовал новым снимком с сыном.

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Ведущий Дмитрий Шепелев ведет довольно закрытый образ жизни. Сейчас он редко появляется на светских тусовках, а еще реже рассказывает о своей личной жизни в прессе.

В 2016 году Дмитрий познакомился с архитектором Екатериной Тулуповой, а с 2018 года пара начала жить вместе. Они воспитывают общего сына и детей от предыдущих отношений.

После смерти Жанны Фриске Дмитрий воспитывает старшего сына Платона. Мальчика ведущий старается уберегать от журналистов и растит из него разностороннюю личность.

Также Платон редкий гость в Инстаграме отца. Однако 8 июля, в день рождения Жанны Фриске, Шепелев сделал приятный сюрприз своим фолловерам, показав подросшего наследника.

Дмитрий Шепелев с сыном / instagram.com/dmitryshepelev
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  Помимо этого ведущий рассказал немного о сыне и выразил свое недоумение, почему некоторые люди жалеют его и сына.

Некоторые люди, не знакомые с моей семьей, иногда отчего-то жалеют меня, моего сына Платона, Катю. Я считаю, что нет ничего хуже и унизительнее жалости. И главное - никто из нас этой жалости не заслуживает, - пишет артист. - Мой сын Платон необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее - он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения. Я очень им горжусь. Поэтому когда я вижу жалостливые сообщения, меня это удивляет, потому что жалость — это слишком мелко для него, он совсем не заслуживает жалости, а только самых теплых слов.

Напомним,

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