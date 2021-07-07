Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

В возрасте 85 лет скончался Роберти Дауни-старший.

Американский актер и режиссер, отец актера Роберта Дауни-младшего умер утром 7 июля. О смерти звезды сообщило издание Daily Mail со ссылкой на его жену Розмари Роджерс.

Женщина рассказала, что ее супруг отошел в мир иной во сне, пребывая у себя дома в Нью-Йорке. 5 лет Роберт Дауни-старший страдал болезнью Паркинсона.

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На смерть отца отреагировал Роберт Дауни-младший. На своей странице в Фейсбук актер написал трогательный пост, который сопроводил фотографией отца.

Покойся с миром, Боб Д. Ст. 1936-2021... Прошлой ночью папа мирно скончался во сне после многих лет страданий от болезни Паркинсона... он был настоящим режиссером-одиночкой и все время оставался удивительно оптимистичным... Розмари Роджерс-Дауни, вы святая, и наши мысли и молитвы с вами.

Роберт Дауни-старший / социальная сеть Facebook

Отметим, Дауни-старший был трижды женат. Первая жена – актриса Элси Энн Дауни, в браке с которой родилось двое детей, включая Роберта Дауни-младшего. В 1975 году супруги развелись. Позже он женился во второй раз. Избранницей Роберта стала актриса Лора Эрнст. Она умерла в 1994 году от болезни Лу Герига. В 1998 году режиссер женился в последний раз – на писательнице Розмари Роджерс.

Напомним,