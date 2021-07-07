Актер сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк женился

7 июля 2021 14:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Актер сериала
Актер Тарас Цымбалюк
instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк покинул ряды холостяков.

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3 июля Тарас Цымбалюк женился на своей девушке Тине. Пара связала себя узами брака спустя 3 года отношений.

Актер сериала "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" не рассказывал о переменах в своей личной жизни. Поделиться радостным событием решила Тина.

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала совместное фото с любимым, и в подписи к снимку она призналась, что теперь находится в новом статусе – жены:

Вышла замуж за лучшего парня на свете 03.07.2021 - ровно 3 года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания. Отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева. Мой любимый Тарас, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием «семья»! Прошу любить и жаловать Тину Цымбалюк.

Тарас и Тина Цымбалюк / instagram.com/tina_tsymbaliuk

Отметим, познакомились Тина и Тарас на съемках одного из клипов MONATIK'а. Предложение Цымбалюк сделал Тине во время прямого эфира шоу "Танці з зірками", в котором актер принимал участие.

Напомним,

 

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