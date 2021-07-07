Актер сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк женился
Украинский актер Тарас Цымбалюк покинул ряды холостяков.
Актер сериала "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" не рассказывал о переменах в своей личной жизни. Поделиться радостным событием решила Тина.
На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала совместное фото с любимым, и в подписи к снимку она призналась, что теперь находится в новом статусе – жены:
Вышла замуж за лучшего парня на свете 03.07.2021 - ровно 3 года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания. Отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева. Мой любимый Тарас, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием «семья»! Прошу любить и жаловать Тину Цымбалюк.
Отметим, познакомились Тина и Тарас на съемках одного из клипов MONATIK'а. Предложение Цымбалюк сделал Тине во время прямого эфира шоу "Танці з зірками", в котором актер принимал участие.
Напомним,
- MamaRika на 35-й неделе беременности оказалась под капельницей: Невесело, не все ОК.
- Орел и Решка. Чудеса света: ведущая прогулялась по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире.