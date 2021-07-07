MamaRika на 35-й неделе беременности оказалась под капельницей: Невесело, не все ОК

7 июля 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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MamaRika на 35-й неделе беременности оказалась под капельницей: Невесело, не все ОК
Певица MamaRika
instagram.com/mamarika_official

6 июля певица MamaRika поехала в больницу делать допплерографию и УЗИ.

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В своем Инстаграм артистка ранее рассказывала, что последние дни плохо себя чувствовала, малыш стал слишком беспокойным. После обследований MamaRika оказалась под капельницей.

Певицу положили в стационар, однако как надолго - она и сама не знает. В сториз артистка рассказала, что дела не очень хорошие, но вдаваться в подробности не стала.

Вот такие у нас дела. Как вы уже поняли, маманьку оставили в стационаре. Но не все ОК, я не хочу вдаваться в подробности, потому что и так невесело. Но, чтобы не наделать хуже, меня оставили в больнице. Обидный еще тот факт, что мы сегодня празднуем 35 недель беременности, и праздную я их в больнице. Сергея не пускают, такие правила. Я здесь одна, только я и капельница.

MamaRika в больнице / социальная сеть Instagram

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Отметим, что у певицы на ранних сроках беременности была угроза выкидыша. Насте запретили заниматься спортом и вести половую жизнь. Некоторое время у MamaRika не было сил даже встать с кровати, и 2 месяца она пролежала в постели, настолько была слаба.

Напомним, 

 

 

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