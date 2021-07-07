MamaRika на 35-й неделе беременности оказалась под капельницей: Невесело, не все ОК
6 июля певица MamaRika поехала в больницу делать допплерографию и УЗИ.
Певицу положили в стационар, однако как надолго - она и сама не знает. В сториз артистка рассказала, что дела не очень хорошие, но вдаваться в подробности не стала.
Вот такие у нас дела. Как вы уже поняли, маманьку оставили в стационаре. Но не все ОК, я не хочу вдаваться в подробности, потому что и так невесело. Но, чтобы не наделать хуже, меня оставили в больнице. Обидный еще тот факт, что мы сегодня празднуем 35 недель беременности, и праздную я их в больнице. Сергея не пускают, такие правила. Я здесь одна, только я и капельница.
Напомним,
- Регина Тодоренко сообщила о серьезном заболевании.
- Лилия Ребрик произвела фурор фигурой в купальнике – фото.