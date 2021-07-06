Дэвид Аксельрод готовится к сложной операции

6 июля 2021 15:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дэвид Аксельрод готовится к сложной операции
Певец Дэвид Аксельрод
facebook.com/DavidAxelrod.Official

Певец Дэвид Аксельрод снова заставил поволноваться своих поклонников.

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В январе 2021 года Дэвид Аксельрод вместе со своей супругой Аленой Мозговой переболели коронавирусом. Болезнь не прошла для певца без последствий.

Аксельрод остался без волос. Это одно из побочных последствий болезни. Но артист принял этот вызов достойно. Его прекрасная шевелюра уже восстанавливается.

Правда, сейчас Дэвид столкнулся с другой проблемой. Он прошел обследование, которое показало, что ему нужно сделать операцию на коленном суставе. 

Певец Дэвид Аксельрод / facebook.com/DavidAxelrod.Official
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Об этом певец сообщил на своей странице в Фейсбук. Он подчеркнул, что хирургическое вмешательство неизбежно. Сейчас он ходит в ортезе.

Позитив. В усьому треба знаходити позитив! Як ви знаєте нещодавно я робив МРТ. Спочатку я собі сам поставив діагноз і це було помилкою, звісно там нічого з того що я собі надумав не було, але мій лікар сказав, що операція неменуча, і її треба робити, якщо я хочу не те щоб займатись спортом, а взагалі хоча б ходити без на лідків, - пишет Аксельрод. - Чесно кажучі я не дуже люблю ці всі операції і втручання, але тепер я зорумію наскільки я погано відносився до свого організму та тіла, які були в полоні моїх звичок багато років...

facebook.com/DavidAxelrod.Official
Напомним, 

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