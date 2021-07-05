МастерШеф. CELEBRITY: Павел Вишняков поразил кулинарным талантом самого Эктора Хименес-Браво
В минувшем выпуске грандиозного проекта «МастерШеф. CELEBRITY» на СТБ в кулинарном поединке сошлись лысые и бородачи!
Первым конкурсом, за который можно получить 1 балл, была эстафета. Обе команды должны были приготовить донер с курицей – шаурму. Процесс судьи разделили на три этапа для каждого участника: нарезка, приготовление соуса и презентация блюда. На это задание командам выделили 40 минут. Вкуснее шаурма вышла у красных (бородачей), поэтому именно они получили один балл.
Команда красных приготовила тартар из лосося, а синие – сморреброд с селедкой. Однако красные допустили досадную ошибку: не сделали никакого соуса. Именно поэтому 2 дополнительных балла заработали синие!
Обе команды справились с заданием, но лучшим было блюдо синих, ведь Павел Вишняков удивил судей невероятными вкусами пюре.
Картофельное пюре фантастическое! Одно из лучших, которое я пробовал, консистенция и вкус – супер! Шницель тоже прекрасен. И то, что вы приготовили такую вкуснятину в ведре, дарит вам победу, – объявил синим Эктор Хименес-Браво.
Поэтому в 5 выпуске шоу «МастерШеф. CELEBRITY» на СТБ победу одержали Павел Костицын, Юрий Ткач и Павел Вишняков.
Напомним,