МастерШеф. CELEBRITY: Павел Вишняков поразил кулинарным талантом самого Эктора Хименес-Браво

В минувшем выпуске грандиозного проекта «МастерШеф. CELEBRITY» на СТБ в кулинарном поединке сошлись лысые и бородачи!

Павел Костицын, Юрий Ткач и Павел Вишняков скрестили ножи с командой бородачей: Виталий Козловский , Алексей Суровцев и Владимир Жогло! Кто из них все же открыл в себе талант кулинара, и чье блюдо покорило Эктора?

Первым конкурсом, за который можно получить 1 балл, была эстафета. Обе команды должны были приготовить донер с курицей – шаурму. Процесс судьи разделили на три этапа для каждого участника: нарезка, приготовление соуса и презентация блюда. На это задание командам выделили 40 минут. Вкуснее шаурма вышла у красных (бородачей), поэтому именно они получили один балл.

Вторым был конкурс под названием «Кулинарный крокодил». Виталий Козловский и Павел Вишняков воочию увидели блюда-оригиналы, узнали все составляющие и показали своим командам каждый этап без слов, только с помощью жестов. На все про все судьи выделили участникам только 20 минут!

Команда красных приготовила тартар из лосося, а синие – сморреброд с селедкой. Однако красные допустили досадную ошибку: не сделали никакого соуса. Именно поэтому 2 дополнительных балла заработали синие!

В третьем конкурсе двум командам нужно было приготовить венский шницель из свинины с картофельным пюре. Сначала участники должны были побороться за хорошие кухонные принадлежности. На столе судей стояли две коробки: в одной – замечательные кухонные девайсы, а в другой – искореженные вилки, шпатель и дырявая кастрюля. Команды отвечали на 10 вопросов, и та, которая набирала больше всего баллов, - выигрывала лучше кухонные принадлежности. Ею стала команда красных. На приготовление блюд судьи выделили участникам 45 минут.

Обе команды справились с заданием, но лучшим было блюдо синих, ведь Павел Вишняков удивил судей невероятными вкусами пюре.

Картофельное пюре фантастическое! Одно из лучших, которое я пробовал, консистенция и вкус – супер! Шницель тоже прекрасен. И то, что вы приготовили такую вкуснятину в ведре, дарит вам победу, – объявил синим Эктор Хименес-Браво.

Поэтому в 5 выпуске шоу «МастерШеф. CELEBRITY» на СТБ победу одержали Павел Костицын, Юрий Ткач и Павел Вишняков.

Напомним,