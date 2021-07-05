MELOVIN рассказал о борьбе с паническими атаками: Обращался к психотерапевту

5 июля 2021 10:13 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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MELOVIN рассказал о борьбе с паническими атаками: Обращался к психотерапевту
Певец MELOVIN
пресс-служба Нового канала

Певец MELOVIN рассказал, как привлекал внимание к теме ментального здоровья.

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Несколько месяцев назад MELOVIN шокировал своих фанатов. В социальных сетях он опубликовал видео, где полностью сбрил брови. 

Впоследствии объяснил, что с помощью творчества хочет привлечь внимание к теме ментального здоровья, о которой мало кто говорит.

У меня был трудный период, но именно он внес положительные коррективы в жизнь, – рассказал MELOVIN за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал). – После одного из эфиров на радио я понял, что со мной что-то не так. Это, как оказалось со временем, были панические атаки. Ощущение ужасное, ведь ты не понимаешь, что происходит. Нам не рассказывают о ментальном здоровье, никто не обращает внимания на эту болезнь или состояние души.

Певец MELOVIN / instagram.com/melovin_official
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Певец работал с психотерапевтом, и теперь открыто об этом говорит.

Рассказываю людям свою историю, чтобы они понимали: это не единичные случаи, а масштабное заболевания ХХІ века, – говорит MELOVIN. – Многие просто замыкаются в состоянии панических атак и боятся обратиться к психотерапевту. Ведь бытует ошибочное мнение, что если ты обращаешься за помощью к этому врачу, то ты слабый и больной. Но решение помочь себе – признак сильного человека. Именно поэтому я своим примером хочу донести людям, что обращаться за помощью – это нормально.

Смотрите новые выпуски шоу «Хто зверху?» с MELOVIN уже этой осенью на Новом канале

Напомним, 

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