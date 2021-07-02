Леся Никитюк отпраздновала Новый год с Владом Ямой в середине лета

2 июля 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Леся Никитюк отпраздновала Новый год с Владом Ямой в середине лета
Хто зверху-11: Влад и Лилиана Яма
пресс-служба Нового канала

Рождественский маскарад посреди лета звезды устроили на съемках шоу «Хто зверху?».

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На улице – жара, а в съемочном павильоне – елка, снег и подарки. В первый день июля звезды украинского шоу-бизнеса во главе с Лесей Никитюк и Сергеем Притулой устроили на съемках одиннадцатого сезона «Хто зверху?» (Новый канал) рождественский маскарад.

Впервые я праздную Новый год в середине лета. Представьте, зимний праздник – 1 июля, – говорит ведущая Леся Никитюк во время съемок. – Честно говоря, даже не знаю, какой из них будет лучше: тот, который настанет через полгода, или сегодняшний. Во время съемок шоу у нас были такие крутые конкурсы, костюмы, гирлянды и украшения, что я хочу проснуться утром и почувствовать, что у меня болит голова (смеется). В нашу стандартную аранжировку внесли новогодние нотки. На программе – классные игроки в замечательных ярких нарядах. Нет угрозы относительно меня со стороны Притулы, потому что он, как дирижер оркестра, ведет себя очень благородно.

Хто зверху-11: Евгений Сморигин / пресс-служба Нового канала

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В новогоднем выпуске «Хто зверху?», который покажет Новый канал, приняли участие Оля Полякова, Слава Каминская, Влад и Лилианна Яма, Евгений Сморигин и Дмитрий Евтушенко. За программу они сменили несколько образов. Кроме нарядных вечерних костюмов перевоплощались в рождественские елки, оленей и эльфов.

Играть было весело, но жарко, – признается Влад Яма. – У нас за выпуск было очень много переодеваний в разные тематические рождественские образы. И каждый раз, возвращаясь в гримерку, через открытую дверь мы видели листья на деревьях и чувствовали температуру воздуха +30. А еще для полного погружения в атмосферу Нового года не хватало холодного шампанского, мандаринов, оливье... Но была Полякова! (смеется).

Хто зверху-11: Сергей Притула / пресс-служба Нового канала

Правда, шампанское появилось в финале выпуска. Участники не только смогли его попробовать и торжественно поздравить зрителей с Новым годом, но и устроили дождь из игристого напитка.

Кто победил в новогоднем спецвыпуске, и сколько литров шампанского разбрызгали по студии – смотрите в конце декабря на Новом канале!

Хто зверху-11 новогодний выпуск / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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