Сергей Притула рассказал, какой подарок на день рождения его растрогал

30 июня 2021 16:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Притула рассказал, какой подарок на день рождения его растрогал
Ведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Что Сергею Притуле подарили на день рождения?

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На днях ведущий Нового канала Сергей Притула отпраздновал сорокалетие в кругу семьи и друзей. Празднование юбилея прошло с размахом – гостей развлекали певица Tayanna и группа «Пиккардийская Терция». 

За кулисами шоу «Хто зверху?» Сергей рассказал, что ему подарили звездные коллеги.

Найцінніше, що приїхали майже всі запрошені, – рассказывает телеведущий. – Були мої брати, мама, хрещена, колектив «Вар’яти-шоу», колеги з Нового каналу.

Ведущий Сергей Притула / пресс-служба Нового канала
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Среди многочисленных подарков Притулу больше всего поразило путешествие.

Хлопці з «Вар’ятів» подарували велосипед «Україна», – рассказывает Сергей. – Від кумів отримав сучасний програвач вінілових платівок. Власне, останнім часом мені дарували дуже багато платівок, а от слухати їх я не мав на чому. Так цікаво вийшло, хлопці з «Піккардійської Терції» подарували платівку – збірник їхніх пісень. І тут куми мені вручили програвач. Від двох пар – телеведучої Маші Єфросініної та її чоловіка Тимура Хромаєва і маркетинг-директорки Нового каналу Ольги Балабан та її чоловіка Дмитра отримав подорож до Риму. Там уже заброньована вілла та оплачені екскурсії. Вони мене дуже розчулили цим подарунком. Тепер ми з дружиною чекатимемо нагоди, щоб провести вікенд у Римі.

Сергей Притула и Маша Ефросинина / пресс-служба Нового канала
Кстати, звездные команды мужчин на шоу «Хто зверху?» тоже время от времени делают Притуле подарок – побеждают команды женщин под руководством Леси Никитюк. И делают это очень ярко! 

Напомним, 

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