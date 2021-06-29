Наталия Орейро восхитила новым образом и засветила глубокое декольте в пиджаке на голое тело

Наталия Орейро будоражит воображение поклонников жаркими фото в откровенном наряде.

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро предстала перед публикой в неожиданном образе. Артистка из жгучей брюнетки перевоплотилась в страстную и очень сексуальную блондинку.

Пойти на подобный эксперимент Наталия решила ради роли Эвы Перон – супруги аргентинского диктатора Хуана Перона и первой леди Аргентины. Актриса объяснила, что такие требования к роли, а нее личный эксперимент с имиджем. А сам проект для нее является новым взрывом, в который звезда вложила всю душу.

instagram.com/nataliaoreirosoy

Также на своей странице в Инстаграм 44-летняя звезда опубликовала серию снимков с откровенной фотосессии. В кадре Орейро позировала в ярко-красном пиджаке с глубоким декольте, который был надет на голое тело. Ее образ дополнили красная помада в тон наряда, распущенные длинные волосы и золотые серьги.

instagram.com/nataliaoreirosoy

Данный образ Наталия назвала "образом мечты". Именно в нем актриса появится в новых выпусках телешоу "У Уругвая есть таланты", где она является одним из членов жюри.

instagram.com/nataliaoreirosoy

instagram.com/nataliaoreirosoy

Напомним,